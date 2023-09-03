Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu için sanatçılar Eskişehir'e geldi ve eserleri gezdikten sonra Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel eser için çalışmalara başladılar.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu için Eskişehir'e gelen sanatçılar, Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini gezdi. Ardından ise Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel eseri ortaya çıkarmak için çalışmalarına başladılar.

Tepebaşı Belediyesi tarafından konsepti ve çeşitliliğiyle dünyada sadece Eskişehir'de düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun 16'ncısı başlıyor. Sempozyumda bu yıl da sanat etkinlikleri, sergiler, sanatçı sunumları, torna yarışmaları yapılacak. Öte yandan; el emeği ürünler satış noktaları, yemek yarışmaları, konserler ve çocuk atölyeleri olacak.

Sempozyumda Cumhuriyet'in 100'üncü yılı da kutlanacak. 15 günlük süre içinde Türkiye'den 20 sanatçı ile Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel bir eser ortaya çıkarılacak.

ÇALIŞMALARA BAŞLADILAR

Bu kapsamda kente gelen sanatçılar kentin dört bir yanını süsleyen ve belediye hizmet binası içinde yer alan Pişmiş Toprak Sempozyumunda ortaya çıkan sanat eserlerini gezerek farklı teknikleri inceleme fırsatı yakaladı. Ardından ise Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda bulunan sempozyum alanına geçerek 100'üncü yıla özel eseri ortaya çıkarmak için çalışmalarına başladı.

SERGİ AÇILIŞI 4 EYLÜL'DE

Öte yandan sempozyum sanatçıları tarafından hazırlanan 16'ncı Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Sergisi'nin açılışı 4 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Atila Özer Karikatürlü Ev'de gerçekleşecek.

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun açılış töreni ise 4 Eylül Pazartesi günü saat 18.30'da Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşecek. Törenin ardından Anadolu Rock Göksel Doğançay konseri Eskişehirliler ile buluşacak.