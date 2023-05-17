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Uluslararası Müzeler Günü'nde müze ve ören yerlerine girişler ücretsiz olacak

Uluslararası Müzeler Günü'nde müze ve ören yerlerine girişler ücretsiz olacak

Kültür Sanat Haberleri

Müze ve ören yerleri, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü'nde ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Müze ve ören yerleri, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü'nde ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'deki tüm müze ve ören yerlerine ücretsiz girilebilecek.

Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM'un himayelerinde kutlanacak Avrupa Müzeler Gecesi kapsamında da tüm müzeler, saat 23.00'e kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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