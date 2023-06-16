Uluslararası Mustafa V. Koç Sualtı Arkeolojisi Sempozyumu başladı

Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı'nın ev sahipliği yaptığı 'Uluslararası Mustafa V. Koç Sualtı Arkeolojisi Sempozyumu' ANAMED'de başladı. Sempozyuma uluslararası birçok bilim insanı, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.

Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfının (TINA) ev sahipliği yaptığı "Uluslararası Mustafa V. Koç Sualtı Arkeolojisi Sempozyumu" Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde (ANAMED) başladı.

ANAMED'in Beyoğlu'ndaki binasında düzenlenen; denizcilik ve su altı arkeolojisi alanında uluslararası birçok bilim insanının konuşmacı olarak yer aldığı sempozyuma akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.

Vakfın çalışmaları hakkında bilgi veren bir video gösterimiyle başlayan sempozyumun açılış konuşmasını, TINA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Aydemir yaptı.

Aydemir, merhum Mustafa Koç'un, gelecek sene kuruluşunun 25'inci yılı kutlanacak TINA Vakfının en büyük destekçisi ve fikir babası olduğunu söyledi.

TINA Vakfı Sempozyum Bilim Komitesi Başkanı emekli Amiral Metin Ataç da "Bu sempozyumu düzenlememizin iki nedeni var. Birincisi tabii ki dostumuz Mustafa Koç'u anmak, diğeri de gelecek nesillerimize bilgi aktarmak. Bu nedenle saygın ve önde gelen su altı arkeologlarını bu şehirde topladık. Bu sempozyumun çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Su altı arkeolojisi çalışmaları için bilgi, deneyim, ekipman ve sermayeye ihtiyaç olduğunu söyleyen Ataç, TINA Vakfı olarak bunları sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

TINA Vakfı Kurucu Üyesi ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç ise bu sempozyumu 3 yıl önce düzenlenmeyi planladıklarını fakat Kovid-19 salgını sebebiyle yapılamadığını ifade ederek "Burada olmaktan ve Mustafa'nın mirasını bu kurumda devam ettirmekten dolayı çok mutluyum. Çok güzel projelerle yolumuza devam edecek ve her yıl buluşup güzel çalışmalar ve ilginç kitaplar üreteceğiz." dedi.

Sempozyum yarın da devam edecek.