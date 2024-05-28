Uluslararası Mitoloji Film Festivali İzmir ve İstanbul'da düzenlenecek

Mitoloji konulu filmlerin gösterileceği Uluslararası Mitoloji Film Festivali'nin ikincisi İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Festival düzenleme komitesinden yapılan açıklamaya göre mitoloji konulu yerli ve yabancı filmleri bir araya getiren, söyleşi, panel, sergi ve müzik dinletilerine de ev sahipliği yapan festival, 4-7 Ekim'de İzmir'de, 7-10 Ekim arasında ise İstanbul'da organize edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Direktörü Gülşah Elikbank, Uluslararası Mitoloji Film Festivali'nin ikinci yılında daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşma hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Bu sene özellikle Türk mitolojisine ağırlık vereceklerini aktaran Elikbank, "Bu sene 10 güncel eser içeren yarışma seçkisinde bu alanda üretilmiş bir yerli film de yarışacak. Türkiye ve Anadolu prömiyerleri yapılacak, açık havada yıldızlar altında sanatın her disiplini bizimle olacak." diye konuştu.

Elikbank, festival kapsamında tarih ve sinema sanatına katkıları bulunan kişilere, Orta Asya Türk mitolojisinde iyilik tanrısı olarak bilinen "Ülgen" ve bilgelik tanrısı olarak bilinen "Mergen" adıyla özel ödüller de takdim edeceklerini sözlerine ekledi.