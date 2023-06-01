Uluslararası Masalİstanbul Festivali başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi ve Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi'nin bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştireceği Uluslararası Masalİstanbul Festivali, 'Güneşe Uzanan Masallar' temasıyla 6 Haziran Salı günü saat 19.00'da Göl Kenarı Amfi Tiyatro'da başlıyor.

Yerli ve yabancı masal anlatıcıları 13 Haziran'a kadar Küçükçekmece'nin 9 farklı noktasında masal severlerle buluşacak. Masal Kamyonu ve masal bisikletinin kentteki durak noktaları, ilçedeki kültür merkezlerinin yanı sıra Seyir Parkı, Soyak Amfi, Cennet Meydan, Güzel Sanatlar Akademisi, Göl Kenarı Amfi Tiyatro, Fatih Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi olacak. Festivalin son 2 gününde ise masal kamyonu, Hatay'a doğru yola çıkacak. 12-13 Haziran'da masal anlatıcıları, masal kamyonu ve masal bisikleti Hatay'ın Serinyol, Yeniçağ ve Aknehir Mahalleleri'nde kent sakinleriyle bir araya gelerek, depremden- etkilenen çocukların bilişsel ve ruhsal dünyasına masallarla şifa dağıtacak.

"SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, tüm İstanbulluları Göl Kenarı'nda başlayacak olan festivale davet ederek "Bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceğimiz Masalİstanbul Festivali, kuş, su ve ağaç temalarının ardından birçok medeniyeti derinden etkileyen güneş mitini konu alıyor. Masal festivalimizle doğal ve kültürel mirasımızın nesilden nesile aktarılmasını hedeflerken tüm insanlığı bu unsurlara daha fazla değer vermeye davet ediyoruz. Öte yandan sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Masal anlatıcılarımız, masal kamyonu ve masal bisikletimiz festival kapsamında Küçükçekmecemizden sonra 2 gün boyunca Hatay'da depremden etkilenen çocuklarımızla bir araya gelecek. Orada güneşten ilham alarak anlattıkları masallarla adeta umudun ve yeniden doğuşun habercisi olacak. Çocuklar masal dünyasına renkli bir yolculuk yaparken, yetişkinler de sözlü edebiyat ürünlerimizin en güzel örneklerine şahitlik edecek. Güneşe uzanan masalların kahramanlarının mutlu sonla biten öykülerinin hepimiz için şifacı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilen festivalde, Türk masal anlatıcılarının yanı sıra Yunanistan ve Estonya'dan gelen alanında uzman masal anlatıcıları da yer alacak. Festivalin yönetmenliğini Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, sanat yönetmenliğini ise Nazlı Çevik Azazi yapıyor.

PROGRAM AKIŞI

6 Haziran Salı

19: 00 Toplanma - Fatih Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi

19: 30 Festival Yürüyüşü - Clown ve Sirk Sanatlar Grubu Eşliğinde, Göl Kenarı Amfi Tiyatro

20: 00 Festival Açılışı - Açılış Konuşmaları, Küçükçekmece Belediyesi Halk Dansları Gösterisi, Hikaye Anlatımı/Anlatıcı Nazlı Çevik Azazi

20: 00 Konser - Sezen Özmen, Göl Kenarı Amfi Tiyatro