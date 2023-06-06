KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi ve Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi'nin bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası 'Masal İstanbul Festivali', 'Güneşe Uzanan Masallar' temasıyla, Göl Kenarı Amfi Tiyatro'da başladı. Festival kapsamında, yerli ve yabancı masal anlatıcıları 13 Haziran'da Hatay'a giderek Serinyol, Yeniçağ ve Aknehir Mahallelerinde kent sakinleriyle bir araya gelerek, depremden etkilenen çocuklara masal anlatacak.

Küçükçekmece Belediyesi ve Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi'nin bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası 'Masal İstanbul Festivali' başladı. 6-13 Haziran tarihleri arasında düzenlenen festivalin, ilk 5 günü yerli ve yabancı masal anlatıcıları, Küçükçekmece'nin 9 farklı noktasında çocuklarla buluşacak. Masal Kamyonu ve masal bisikletinin kentteki durak noktaları, ilçedeki kültür merkezlerinin yanı sıra Seyir Parkı, Soyak Amfi, Cennet Meydan, Güzel Sanatlar Akademisi, Fatih Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi olacak. Festivalin son 2 gününde ise masal kamyonu, Hatay'a doğru yola çıkacak. 12-13 Haziran'da masal anlatıcıları, masal kamyonu ve masal bisikleti Hatay'ın Serinyol, Yeniçağ ve Aknehir Mahallelerinde kent sakinleriyle bir araya gelerek, depremden etkilenen çocuklara masal anlatacak.

"KÜÇÜKÇEKMECE'Yİ BİR KÜLTÜR KENTİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Festivalle ilgili konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Masal İstanbul'un bu yıl 4'üncüsünü yapıyoruz. Hem ilçemizde hem dışarıda çok ilgi gören bir festivaldir. Biz bunu heyecanla bekliyoruz. Hayatında hiç masal dinlememiş çocuklarımıza yetişkinlerimize masal dinletmeye ve kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün açılışını yaptık. 6-13 Haziran arasında devam edecek ve son 2 günün Hatay'da 9 ayrı yeri gezerek oradaki orada ki çocuklarımıza da masal anlatma fırsatı bulacağız. Masal İstanbul bizim için çok değerli. Bunu bir tema ile başlattık, her yıl ayrı bir tema ile devam ettiriyoruz. Umuyorum ki çok kısa bir zamanda da uluslararası alana taşımayı başaracağız. Bütün herkesin bu etkinliklere katılmasını istiyorum. Küçükçekmeceliler buna çok alıştı, yaklaştıkça heyecanlandıklarını biliyorum. 'Ne zaman geliyor, ne zaman başlıyor' diye bana yazıyorlar. Çocuklarımız hatta yetişkinlerimiz çok sevdi. Bu kültüre herkesin katılmasını istiyorum. Küçükçekmece'yi bir kültür kenti haline getirmek istiyoruz. Çocuklarımızın kitapla, sinemayla, kültürle tanışması gerektiği yaşlarda tanışmasını arzu ediyorum. Bu benim hayalimdi, hayalimi gerçekleştirmeye çalışıyorum" dedi.

Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilen festivalde Türk masal anlatıcılarının yanı sıra Yunanistan ve Estonya'dan gelen alanında uzman masal anlatıcıları da yer alıyor. Festival kapsamında Pink Lemonade grubu ise çocuklar için şarkılar söyledi.