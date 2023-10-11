Uluslararası Kuskus Festivali Başladı

Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Kuskus Festivali, Cezayir'in başkenti Cezayir'de başladı. Üç gün sürecek festival boyunca farklı ülkelerden gelen şefler, yemek pişirme becerilerini yarıştıracak ve geleneksel tatlı yapımı etkinliğine katılacak.

1. Uluslararası Kuskus Festivali'nden çeşitli görüntüler

Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Kuskus Festivali, Salı günü Cezayir'in başkenti Cezayir'de başladı.

Üç gün sürecek festival boyunca farklı ülkelerden gelen şefler, yemek pişirme becerilerini yarıştıracak, maharet gösterilerine ve geleneksel tatlı yapımı etkinliğine katılacak.

Ağırlıklı olarak Kuzey Afrika'ya özgü geleneksel bir yemek olan ve tüm dünyaya yayılan kuskus, Aralık 2020'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdi.

Kuskus, çoğunlukla buharda pişirilmiş tahıl irmiğinden yapılıyor ve genellikle sebzeli veya etli güveçlerin altında servis ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cezayir'den bildiriyor. (XHTV)