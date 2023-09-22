Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'nda Sanatçılar Eserlerini Şekillendiriyor

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV), Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı ile ARYA A.Ş iş birliğinde bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'nda sanatçıların eserleri şekil almaya başladı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne ithaf edilen sempozyumda heykeltıraşlar mermer blokları 'barış ve özgürlük' temasıyla yontuyor.

Türkiye'nin kültür ve sanat başkenti Kuşadası'nda Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu tüm hızıyla sürüyor. Kuştur mevkiinde bulunan Eski Deve Güreşi Arensı'nda gerçekleşen sempozyum, 11 günü geride bıraktı. Heykeltıraş Hakan Şengönül ve Özlem Şengönül'ün küratörlüğünde 20 Ekim'e kadar sürecek olan sempozyuma İran'dan Ahmad Solimani, Gürcistan'dan İvan Tsiskadze ve Valerien Jikia, Belarus'tan Alex Sorokin, Türkiye'den Hakan Şengönül, Songül Coşkun ve İmdat Avcı, Estonya'dan Kirill Grekov, Rusya'dan Mariia Aprasidi, Çin'den Lui Yang ve iki de asistan heykeltıraş katılıyor.

Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne ithaf edilen sempozyumda heykeltıraşlar, sıcak hava ve güneşe rağmen yoğun bir tempoda çalışarak eserlerini 'barış ve özgürlük' teması ile şekillendiriyor. 20 Ekim tarihine kadar sürecek olan sempozyum sonunda ortaya çıkan heykeller, Kuşadası'nın farklı noktalarında sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Kuşadası'nın bir açıkhava müzesine dönüşmesine önemli katkı sunan sempozyumun ilerleyen günlerinde çocuklar için kil atölyeleri de düzenlenecek.

"İLGİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR"

Sempozyumun küratörlerinden heykeltıraş Hakan Şengönül, Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'na olan ilginin her geçen yıl arttığını söyledi. Sempozyuma bu yıl 40 ülkeden 228 heykeltıraşın başvuru yaptığnı belirten Şengönül, "Belediyemiz ve sempozyum komitesinden oluşan jüri tarafından belirlenen heykeltıraşlarımız, yaklaşık bir ay boyunca Kuşadası'nda, Marmara Adası'ndan gelen blok mermerler ile barış ve özgürlük temasına uygun olarak eserlerini yaratacaklar. Burada çok elverişli bir ortamda sanat üretme imkanını bizlere tanıyan Belediye Başkanımız Ömer Günel'e teşekkür ediyorum" dedi.

"HAYATI KADIN ŞEKİLLENDİRİR"

Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'nda yer almaktan gurur duyduğunu dile getiren heykeltıraş Songül Coşkun ise "Ben hayatı kadının şekillendirdiğine inanıyorum. Eğer bir toplumda kadın kendini rahatça ifade edebiliyorsa o ülkede özgürlük var demektir. Bu nedenle ben heykelimi kadın formu ve saçlarında uçuşan güvercinler üzerinden şekillendiriyorum" diye konuştu.

"BİZLER İÇİN BULUNMAZ FIRSAT"

Sempozyuma Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nden asistan olarak katılan Tunç Şendağ da "Biz asistanlar için burada çalışmak bulunmaz bir fırsat. Çünkü sempozyumda dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçılarla bir arada olma ve onları tanıma imkanımız var. Ayrıca bizlere heykel yapmamız için teknik ekipman ve mermer blok da sağlıyorlar" dedi.