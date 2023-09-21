Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 23 Eylül'de başlayacak. Festivalde çeşitli ülkelerden gelen sanatçılar ve gruplar, mistik müzikleriyle Konya'da bir araya gelecek. Festival, 30 Eylül'de sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin yedinci durağı "Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" 23 Eylül'de başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünyanın çeşitli yerlerine ait mistik müziklerin buluşma noktası olan ve bu yıl 20'incisi gerçekleştirilen festival, 30 Eylül'de sona erecek.

Festivalin programları, Karatay Meydanı, Kayalıpark, Kılıçarslan Meydanı, Mevlana Meydanı, Mevlana Müzesi Bahçesi, Taş Bina Kültür Sanat Merkezi ve Zafer Meydanı'nda katılımcılarla buluşacak.

250 semazen gösteri yapacak

20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 23 Eylül'de FOTON Derneğinin hayata geçirdiği Fotomaraton etkinliği ile başlayacak. Açılışa özel olarak Ahmet Özhan'ın sanat yönetmenliğinde Halveti-Cerrahi Devranı Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorünü Araştırma ve Yaşatma Vakfının konseri olacak.

Aynı gün yurt içi ve dışından gelen 250 semazen gösteri yapacak. 24 Eylül'de ise Zakiran Nevbe Topluluğu'nun "Bektaşi Nefesleri" konseri olacak.

Festivalde 25 Eylül'de sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş'ün üstlendiği Sema, Semah, Devran gibi merasimler Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından izleyicilere sunulacak.

Aynı akşam İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu da bir konser verecek. Sevingül Bahadır, Enver Merallı ve Jülide Karan'ın solist olarak ağırlanacağı bu konserde tasavvufun mistik deneyimlerini müziğin diliyle ifade eden ilahiler, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden türkülerle buluşturulacak.

Mistik müzikler Konya'da bir araya gelecek

Program kapsamında 26 Eylül'de Cezayir'den gelen ekip tarafından Kuzey Afrika Sufi Müziği konseri gerçekleştirilecek. 27 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri Bedevi Musikisi konseri ile Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu dinleyicilerle buluşacak. 28 Eylül'de Kazakistan'dan özgün sanat kolektifi Yesefi Grubu performans sergileyecek.

Şarkılarını Türkiye, Moğolistan, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan gibi farklı coğrafyalarda dinleyicilerle buluşturan Yesefi Grubu, 2009'da Konya'da düzenlenen 6. Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nin GRAND PRIX ödülünü kazandı. Emil Eldos'un sanat yönetmenliğinde buluşan 7 müzisyen, Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretilerini dinleyicilere aktarıyor.

Afro-Arap Sufi geleneğine özgü ilahileriyle bilinen Abdullah Kaymak da 29 Eylül'de "Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" kapsamında Şam, Mısır, Libya, Mısır ve Mağrip müziğinden oluşan ilahi repertuvarıyla konser verecek. Yine aynı gün Uluslararası Mevlana Vakfı Sema ve Musiki Topluluğu, tasavvuf müziği konseri dinleyicilerle buluşacak.

Festival kapanışında Yılmaz Erdoğan sahnede olacak

Festivalin son günü 30 Eylül'de İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından Hz. Mevlana'nın kendi sözlerinden bestelenmiş eserlerle, kendisine ithaf edilmiş tasavvufi türkülerin de yer aldığı naat, ilahi, nefes gibi dini formda eserlerin ağırlıkta olduğu bir repertuvar sunumu yapılacak.

Festivalin kapanışı ise şiirsel bir dokunuş ile olacak. Oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan kendi şiirleri ve Mevlana şiirlerinden oluşan bir gösteri sunacak.

Tüm etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgilere "mistik.kulturyolufestivalleri.com" adresinden ulaşılabilir.