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Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni Başlıyor

Kültür Sanat Haberleri

Karaman Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni, 3 Ağustos'ta başlıyor. Şölen, 3-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve Türk Dünyası Parkı'nda çeşitli etkinlikler, gösteriler ve konserlerle dolu dolu geçecek. Ahmet Şafak, Kıraç ve Ziynet Sali gibi ünlü sanatçılar da şölene renk katacak.

Karaman Belediyesi'nce bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni 3 Ağustos'ta başlıyor.

Karaman Belediyesi tarafından 2019 yılında başlatılan ve her yıl geleneksel olarak kutlanan Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni, 3-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türk Dünyası Parkı'ndaki etkinlikler; ilk gününden itibaren yapılacak çeşitli gösteriler, şenlikler ve konserlerle yine dolu dolu geçecek. Türk dünyasından çeşitli toplulukların davet edildiği şölende ünlü sanatçılar Ahmet Şafak, Kıraç ve Ziynet Sali de verecekleri konserle şölene renk katacak. Ayrıca çocuklar için hazırlanan oyun alanı şölen boyunca miniklerin eğlencesine sunulacak. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Karaman Belediyesi Karaman Kültür Sanat Haberler

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