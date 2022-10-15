"Uluslararası Kabartma Kur'an Çalıştayı" Ümraniye'de başladı

Bakan Yardımcısı Duran: "Kur'an-ı Kerim'e ulaşmaya dönük bir engeli ortadan kaldırmak, fiziksel hayata dönük engelleri kaldırmaktan çok daha kıymetlidir"

"Uluslararası Kabartma Kur'an Çalıştayı" Ümraniye'de başladı

İSTANBUL - Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği ve Ümraniye Belediyesi iş birliği ile düzenlenen "Uluslararası Kabartma Kur'an Çalıştayı" Ümraniye'de başladı. Çalıştayda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, "Kur'an-ı Kerim bir hayat reçetesidir, bir hayat nizamıdır. Dolayısıyla ona ulaşmaya dönük bir engeli ortadan kaldırmak, fiziksel hayata dönük engelleri kaldırmaktan çok daha kıymetlidir" dedi.

Ümraniye Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve yurt dışından gelen katılımcıların da bulunduğu çalıştayın açılışında, kabartma harflerle yazılan Kur'an-ı Kerim okundu. Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği Başkanı Selahattin Aydın, "Sivil Toplum teşkilatları değerli fonksiyonlar icra ediyorlar. ve bu fonksiyonları icra ederlerken yanlarında güçlü yapıları ve kamu kuruluşlarını da bulmak istiyorlar. Bu bağlamda bize gönlünü ve imkanlarını açan Ümraniye Belediyesine ve değerli büyüğümüz İsmet Yıldırım'a şükranlarımı sunuyorum" dedi. Aydın, konuşmasının devamında bugüne kadar Türkiye'den gönderdikleri kabartma yazılı Mushafların Avustralya, Panama ve Singapur gibi 30 ülkede görme engellilerle buluştuğunu ifade etti.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan da Hazreti Peygamber'in "Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir" hadis-i şerifinden yola çıkılarak yapılan bu hayırlı işlerin bir parçası durumunda bulunmanın, burada buna şahitlik etmenin bile kelimelerle anlatılamayacak bir mutluluk vesilesi olduğunu ifade etti. Ayhan, "Toplumu tüm kesimlerine hitap eden, herkesin bir payının olduğu konularımız bizim için huzurlu bir alan. Ben bu noktada söz vermek istiyorum ki bundan sonra tüm coğrafyalarda, özellikle genç kardeşlerimiz arasında Kur'an'a erişimi artırmak için çalışmalarımızı artıracağız" dedi.

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, "Hepimizin bildiği bir söz var. 'Kur'an Mekke'de indi, İstanbul'da yazıldı, Kahire'de okundu' diye. Bu söz tarih içerisinde kendisini tescillerken eksiklik bırakmamak gerektiğini anlamış olduk. Kabartma Mushaf'ların peşine düşmüşler ve İstanbul'da yazılı kısmını tamamlamışlar" dedi.

Çalıştayda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, engellilerin hayata dair fiziksel, sosyal engellerini kaldırmaya yönelik bir takım faaliyetlerde bulunduklarını, bu konuyla ilgili bir genel müdürlükleri ve kurumsal yapıları olduğunu belirtti. Kur'an-ı Kerim'in öbür dünyaya değil bu dünyaya dönük bir mesaj olduğunu belirten Duran, "Kur'an-ı Kerim bir hayat reçetesidir, bir hayat nizamıdır. Dolayısıyla ona ulaşmaya dönük bir engeli ortadan kaldırmak, emin olun fiziksel hayata dönük engelleri kaldırmaktan çok daha kıymetlidir. Biz elimizden ne gelirse sizlere katkı sunmaya dönük, her zaman emrinizdeyiz" diye konuştu.

Çalıştay, yarın da düzenlenecek oturum ile tamamlanacak.