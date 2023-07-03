Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın Onur Yazarı Belli Oldu

Bu yıl 40.sı düzenlenecek Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın 'onur yazarı', sosyolog ve akademisyen Nermin Abadan Unat oldu. Fuar, 28 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek ve bin yayınevi ve yüzlerce yazarı okuyucuyla buluşturacak. Öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engelliler fuara ücretsiz girebilecek.

Bu yıl 40.sı düzenlenecek Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın "onur yazarı", çok sayıda Türkçe ve İngilizce esere imza atan sosyolog ve akademisyen Nermin Abadan Unat oldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Yaşasın Cumhuriyet" temasıyla gerçekleşen fuar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 28 Ekim-5 Kasım'da düzenlenecek.

Etkinlik, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğinde yurt içinden ve dışından yaklaşık bin yayınevi ve yüzlerce yazarı okuyucuyla bir araya getirecek.

Çok sayıda kültürel etkinlik ve imza gününün de gerçekleşeceği fuara öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engelliler ücretsiz girecek.