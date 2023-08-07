Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Türk Yemekleri Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen 'Türk Yemekleri Sergisi' 100 ülkeden gelen gençler tarafından yoğun ilgi gördü. Türk misafirperverliğini ve mutfağını tüm dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl 24'üncüsü düzenlenen düzenlenen Türk Yemekleri Sergisi'nde Büyükçekmeceli kadınların hazırladığı çeşit çeşit muhteşem lezzetli yemekler dünyanın dört bir yanından gelen konuklara ikram edildi. Farklı ülkelerden gelen ve burada Türk lezzetlerini tadan gençler keyifli vakit geçirdi. 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenen Türk Yemekleri Sergisi'nde Türk mutfağından lezzetlerle dolu stantlarda uzun kuyruklar oluştu. Yabancı konuklar ilk kez tattıkları yiyecekleri büyük bir beğeniyle yedi. Kültür ve sanat elçileri olan farklı ülkeden gelen misafirler Türk yemeklerini çok sevdiklerini aktardı.

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen "Türk Yemekleri Sergisi" 100 ülkeden gelen gençler tarafından yoğun ilgi gördü.

Türk misafirperverliğini ve mutfağını tüm dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl 24'üncüsü düzenlenen düzenlenen Türk Yemekleri Sergisi'nde Büyükçekmeceli kadınların hazırladığı çeşit çeşit muhteşem lezzetli yemekler dünyanın dört bir yanından gelen konuklara ikram edildi. Farklı ülkelerden gelen ve burada Türk lezzetlerini tadan gençler keyifli vakit geçirdi. 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenen Türk Yemekleri Sergisi'nde Türk mutfağından lezzetlerle dolu stantlarda uzun kuyruklar oluştu. Yabancı konuklar ilk kez tattıkları yiyecekleri büyük bir beğeniyle yedi. Kültür ve sanat elçileri olan farklı ülkeden gelen misafirler Türk yemeklerini çok sevdiklerini aktardı.

"Mutfağımızın güzellikleri o gelen sanat elçileri için çok önemli"

24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin en anlamlı etkinliklerinden biri olan Türk Yemekleri Sergisi'nde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Türk mutfağını tanıtma günündeyiz. 100 ülkenin 1700'e yakın sanat elçisi şu anda Büyükçekmece kadınlarının kendi elleriyle yapıp kendi elleriyle sunmakta oldukları Türk mutfağının çeşitli yemeklerini tadıyorlar. İşte Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin ülkemiz adına en güzel anlarından, en anlamlı dakikalarından bir tanesi de burası. Çünkü mutfağımızın güzellikleri o gelen sanat elçileri için çok önemli. Bu 100 ülkenin gençleri buraya ilk defa geldi. Belki de son defa geldiler ama bizim festival devam ettiği için onların birçoğu sürekli gelecekler. Özellikle yurt dışından gelenlerin bugüne kadar bu sergiye çok önem vermiş olmaları, beğeniyle Türk mutfağının tanıtılmasına puan vermiş olmaları bizi Türk mutfağının tanıtımında daha da ileriye taşımıştır. Şu anda ne kadar yöremiz varsa o yörelerin tamamından burada aradığın her şeyi bulursun. Karalahanasından hamsili pilavına kadar. Gözlemesinden bamyasına kadar. Herkese afiyet olsun" dedi.

"Türk yemeklerini çok seviyorum"

Başkurdistan'dan gelen Elina Bakırova, "Yaklaşık 6 senedir Türkiye'ye gelip gidiyorum. Türk yemeklerini çok seviyorum. Zaten yaklaşık 10 yıldır kendi başıma evde Türk yemekleri yapıyorum. Genel olarak Türkiye'yi çok sevdiğim için Türk yemeklerini çok deneme fırsatım oldu. İstanbul'a geldiğimizden beri de sürekli Türk yemeklerini deniyoruz. Bizim yemeklerimize çok benziyor Başkurdistan'daki yemeklerimize bazı yemekler. O yüzden kebap olsun diğer yemekler olsun çok beğendim. Özellikle tatlılar puding ve sütlaç da ayrıca favorilerimden" diye konuştu.

"Birçok farklı yemek tattık"

Rusya'dan gelen Olesia Nikolaichuk ise, "Bugün burada Türk yemeklerini tadıyor olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Daha önce Türk yemekleri hakkında fazla fikrim yoktu. Hoş ve aynı zamanda değişik olduğunu düşünüyorum. Birçok farklı yemek tattık. Gerçekten çok değişik çeşitler vardı. Hepsini tatma imkanım olmadı " şeklinde konuştu. - İSTANBUL