Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, 7 üniversiteden 34 akademisyenin katılımıyla düzenlenen Uluslararası İnebolu Sempozyumu sona erdi.

İlçedeki çeşitli konferans salonlarında iki gün süresince Kurtuluş Savaşı'nda düşman işgali görmemesine rağmen cephe gerisindeki hizmetleriyle İstiklal Madalyalı tek ilçe unvanını kazanan İnebolu'nun tarihi, arkeolojisi, ekonomisi, edebiyatı ve coğrafyası ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi, İnebolu Kaymakamlığı ve İnebolu Belediyesince İnebolu Türk Ocağı Salonu'nda düzenlenen kapanış programında, sempozyumun kazanımlarından bahsedildi.

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, yaptığı konuşmada, sempozyumdaki her oturumdan çok memnun kaldığını söyledi.

Sempozyumun ilçeye önemli katkı sağlayacağını ifade eden Baycar, "Hedefimizin üzerinde bir çıktı aldığımızı düşünüyorum. Bir ilçenin, bir şehrin ilerlemesi, gelişmesi, kalkınması sadece oranın kamu imkanlarıyla olması mümkün değil. Bu toplu bir organizasyon, çalışma, işbirliği gerektiren bir süreç. O kentin üniversitesi, mahalli yönetimi, özel sektörü, iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve insanlarının el birliğiyle olabilecek bir süreç. Bu bir ortak çaba ürünüdür. Bu sempozyumda bu konular derinlemesine irdelendi." dedi.

Sempozyuma alanında uzman akademisyenlerin katıldığını anlatan Baycar, "Çıkacak sonuç çok kıymetli. Çünkü hem sempozyum bildirimi olarak yayınlayacağız, bu konudaki meraklı herkese bir eser, bir kaynak olmuş olacak. Hem de bu İnebolu'ya has akademik bir kitaba vesile olmuş olacak. Biz bunu çok önemsiyoruz. Bizim potansiyelimizi ve eksik kaldığımız yönleri bize vermiş olacak." diye konuştu.

Konferansın düzenleme kurulu başkanı Doç. Dr. Şerif Demir ise sempozyumda 31 bildiri sunulduğunu söyledi.

Konferansa Kastamonu, İstanbul, Ankara, Trabzon, Kahramanmaraş ve Düzce'den katılım olduğunu aktaran Demir, "Değerli meslektaşlarımız bizi yalnız bırakmadı. İnebolu ile ilgili öyle değerli, kıymetli bilgiler verdiler ki bundan istifade edilmesi lazım. Biz bu heyecanımızı canlı tutacağız ve bu şehir için daha çok şey yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Sempozyum katılımcılara plaket verilmesinin ardından sona erdi.