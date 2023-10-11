Uluslararası Homeros Festivali'nde Adasu Akın büyük beğeni kazandı

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Homeros Festivali'nde sahne alan 23 yaşındaki viyolonsel sanatçısı Adasu Akın, sesi ve performansıyla büyük beğeni topladı. Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli de Akın'a destek sözü verdi. Başkan Serdar Sandal, Akın'ın kültür elçiliğinin önemine vurgu yaparak her zaman yanında olacaklarını belirtti.

Bayraklı Belediyesi tarafından İzmir'in sanat ve edebiyat yaşamına kazandırılan Uluslararası Homeros Festivali'nde sesi, yeteneği ve sahne performansıyla büyük beğeni kazanan 23 yaşındaki viyolonsel sanatçısı Adasu Akın, festivalin en büyük kazanımlarından biri oldu. Geçen haftaki etkinlikler kapsamında sahneye çıkan Akın, uzun süre ayakta alkışlanırken, ünlü sanatçı Zülfü Livaneli de kendisine ulusal ve uluslararası boyutta tanıtımı için destek sözü verdi. Başkan Serdar Sandal, "Adasu artık benim manevi kızım. Onun sanatıyla üstlendiği bu kültür elçiliği ülkemiz adına da çok önemli. Atatürk, cumhuriyet ve manevi değerlerimiz ışığında ilerleyen kızımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi'nin kente kazandırdığı ve geçen hafta ikincisi düzenlenen Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali'nin finaline 23 yaşındaki viyolonsel sanatçısı Adasu Akın'ın eşsiz konseri damga vurdu. Genç sanatçı Adasu Akın, Anadolu ezgilerini modern müzikle harmanladığı konseriyle herkese unutulmaz anlar yaşattı. Türkülerle duygulanan batı müziğiyle keyiflenen izleyiciler, genç sanatçıya tam not vererek uzun süre ayakta alkışladı. Başarılı sanatçıyı dinleyenler arasında yer alan ünlü sanatçı Zülfü Livaneli de Adasu'yu tebrik etti. Genç ismi sadece Bayraklı, İzmir ve Türkiye'nin değil dünyanın tanıması gerektiğini ifade eden usta sanatçı, bu konuda destek olacağını müjdeledi.

"ATATÜRK'ÜN, CUMHURİYETİN EVLATLARI BİZE GÜÇ VERİYOR"

Festival sonrası Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret eden Adasu'yu Başkan Sandal, manevi kızı ilan etti. Heyecanı ve mutluluğu yüzüne yansıyan genç sanatçı, çok gururlu olduğunu belirterek, Başkan Sandal'a teşekkür etti. Sandal, "Batı enstrümanlarıyla Anadolu'nun binlerce yıllık kültürünü evrensel normlarla buluşturup, sanata yansıtmak çok önemli bir kültür elçiliğidir. Ülkemiz, geleceğimiz, kültürümüz ve toplumumuz için çok önemli işler yapıyor. Belki birçok kültür elçimizin yapamadıklarını sesiyle, enstrümanıyla, davranışıyla, duruşuyla, sanatıyla yapıyor. Adasu gibi evlatlarımızın varlığı bize güç veriyor çünkü onlar Mustafa Kemal Atatürk'ün, cumhuriyetin evlatları. Her zaman yanında olacağız" dedi.

BİRİNCİLİKLERLE DOLU EĞİTİM HAYATI

Ortaokul ve liseyi Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuduktan sonra Conservatorio Arrigo Boito di Parma'yı birincilikle kazanarak, İtalya'da viyolonsel eğitimini sürdüren ve tam puan ve övgü puanı ile lisans eğitimini tamamlayan Adasu Akın, Yüksek lisans eğitimini Yaşar Üniversitesi'nde tam burslu olarak sürdürüyor.

"HAYALİM ÖZGÜRCE MÜZİKTEKİ ARAYIŞIMI SÜRDÜRMEK"

Genç sanatçı Adasu Akın, sanat yolculuğunu ve hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Çevremde her zaman bana inanan insanlar oldu ama usta sanatçı Zülfü Livaneli ve Bayraklı Belediye Başkanımız Serdar Sandal ile olan diyaloğumuzdan sonra kendime inancım pekişti ve doğal olarak çevremdeki ilgi arttı. Olumlu geri dönüşler aldım.

Müzikle ilişkime gelince, müziğin içine doğdum. Ailede müzik günlük yaşantımızın bir parçasıydı zaten. İlkokuldan önce devlet senfoni çocuk korosuna gittim, daha sonra keman eğitimi aldım sonra DEÜ Devlet Konservatuvarı'na seçildim böylece ortaokulda viyolonsel eğitimim başladı halen de sürüyor.

Anadolu ezgilerini yaşatmayı bir sorumluluk olarak görüyorum. İtalya'da eğitim görürken de türküler söylediğimde çok etkileniyorlardı ve yaşlı gözlerle tekrar okumamı istiyorlardı. Müziğin birleştirici ve evrensel gücü buradan geliyor. Amacım bu kadar severek yaptığım bir işi insanlarla paylaşıp müziğin duygusunu onlara da aktarmak."