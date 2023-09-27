Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali Başlıyor

Bayraklı Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez düzenlediği Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali, 29 Eylül Cuma günü Gala etkinliği ile kapılarını açacak. Üç gün sürecek festival boyunca Zülfü Livaneli'den Ataol Behramoğlu'na, Valeri Stancu'dan İlber Ortaylı'ya, Nebil Özgentürk'ten Metin Uca'ya kadar onlarca yerli ve yabancı sanatçı, şair, oyuncu ve yazar İzmirlilerle buluşacak. Başkan Serdar Sandal, "Bayraklı'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini Homeros çatısı altında gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Bu özel festivale tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

Bu yıl 'Homeros Kentinde' sloganıyla gerçekleşecek festival, Türk ve dünya edebiyatının değerli isimlerine ev sahipliği yapacak. Volkan Severcan'ın sunumuyla gerçekleşecek festival kapsamında Zülfü Livaneli'ye Homeros Roman/ Müzik Onur Ödülü, Ataol Behramoğlu'na Homeros Şiir Onur Ödülü, Valeriu Stancu'ya ise Konuk Yazar Onur Ödülü takdim edilecek.

10 ÜLKE, 163 KONUK, 46 ETKİNLİK

Şair Tuğrul Keskin'in direktörlüğünü üstlendiği festival kapsamında Gala ve tüm etkinlikler Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. İlber Ortaylı, Metin Uca, Nebil Özgentürk, Sevinç Erbulak, Levent Üzümcü, Nedim Gürsel gibi ünlü isimler konuk olarak festivalde yer alacak. 29 Eylül Cuma akşamı, Tepekule Kongre Merkezi'nde Edebi Şarkılar Konseri, 30 Eylül Cumartesi günü, Onur Açıkhava Tiyatrosu'nda Mikail Aslan Konseri ve 1 Ekim Pazar günü Bayraklı sahilinde Kardeş Türküler Konseri gerçekleşecek. Festivale 10 farklı ülkeden 163 konuk katılacak. Toplam 46 etkinlik yapılacak. Etkinlikler kapsamında 40 Ressam 40 Homer resim sergisi de beğeniye sunulacak.

29-30 Eylül ve 1 Ekim günlerinde gerçekleşecek festivalle ilgili detaylı bilgiye, www.homerosunkentibayrakli.com ve Bayraklı Belediyesi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

"BAYRAKLI SANATA DOYACAK"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İzmir'in kalbi Bayraklı'da bu yıl da Uluslararası Homeros Festivali ile şiir dinletilerini, konserleri, resim sergisi, tiyatro, belgesel gösterimi ve edebiyat söyleşilerini sanatseverlerle buluşturacağız. Yerli ve yabancı sanatçılarımızı Bayraklı'da ağırlayacağız. Homeros Festivali, kent kimliğimizin oluşmasına büyük katkı sağlayacak. Bayraklı sanata doyacak. Herkesi Edebiyat ve Sanat temalı etkinliklerimize katılmaya davet ediyoruz" dedi.