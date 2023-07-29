Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması'nda Dereceye Giren Fotoğraflar Sergilendi

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin en önemli yarışmalarından bir tanesi olan Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar Büyükçekmece Belediyesi Kent Meydanı'nda sergilendi. Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi Sanat Danışmanı Prof. Dr. Güler Ertan, fotoğraf sanatçıları ve seçici kurul üyelerinin açılışını birlikte gerçekleştirdikleri sergiye sanatseverlerin de ilgisi yoğun oldu. 24'üncüsü gerçekleşen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne, Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü nedeniyle bu yıl 100 ülkeden kültür ve sanat elçilerinin katıldığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması'na katılan herkese teşekkür ederek, ödül alan fotoğrafçıları kutladı. Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle yapılan Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması'na bu yıl 35 ülkeden bin 277 fotoğraf sanatçısı 4 bin 730 eser ile katıldı. Yarışma bu yıl Sayısal Serbest (Renkli) ve (Siyah&Beyaz), Göç (Renkli ve Siyah&Beyaz) olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Altın Madalya kazanan fotoğrafçılar da açıklandı.