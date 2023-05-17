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'Uluslararası Giresun Aksu Festivali' bu yıl depremler nedeniyle yapılmayacak

"Uluslararası Giresun Aksu Festivali" bu yıl depremler nedeniyle yapılmayacak

Kültür Sanat Haberleri

Giresun'da geleneksel olarak kutlanan "Uluslararası Giresun Aksu Festivali", Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl yapılmayacak.

Giresun'da geleneksel olarak kutlanan "Uluslararası Giresun Aksu Festivali", Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl yapılmayacak.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 20-23 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan "46. Uluslararası Giresun Aksu Festivali"nin, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde gerçekleşen depremler nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

Festival kapsamında 20 Mayıs'ta sadece Aksu Deresi'ndeki ritüellerin gerçekleştirileceğini vurgulayan Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Aksu Festivali, yüzyıllardır bir gelenek halinde devam etmekte ve şehrin kültürel değerlerini yansıtmaktadır. Biz, mayıs yedisi ile büyüdük. Evimizin hemen yanında kutlanması nedeniyle de heyecanını, coşkusunu, geçmişini gayet iyi bilirim. Ancak, ülkemizde yaşanan ve 50 bini aşkın insanımızın hayatını kaybettiği deprem nedeniyle festivalimize bu yıl ara vermeye karar kıldık. Önümüzdeki yıllarda festivalimizi aynı coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Kültür Sanat

Aytekin Şenlikoğlu Kahramanmaraş Giresun Kültür Sanat Haberler

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