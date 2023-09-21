"Uluslararası Gelibolu Maratonu" dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 24 Eylül Pazar günü düzenlenecek "Uluslararası Gelibolu Maratonu" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "2. Yüzyıla Omuz Omuza Koşuyoruz" mottosuyla düzenlenen maraton, Kilitbahir Kalesi önünden başlayarak Tarihi Alan'da gerçekleştirilecek.

Organizasyon dolayısıyla 23 Eylül Cumartesi günü 18.00-21.00 arasında Kilitbahir Kalesi-Rumeli Mecidiye Tabyası arası trafiğe kapatılacak, 21.00-07.00 arasında ise trafik kontrollü olarak devam edecek.

Kilitbahir Kalesi-Alçıtepe Köyü-Şehitler Abidesi yol istikameti, 24 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 arasında trafiğe kapalı olacak.

Maraton günü Çanakkale Şehitler Abidesi ziyarete açık olacak, ziyaretçiler Kabatepe-Alçıtepe-Seddülbahir-Morto Koyu istikametinden bölgeye ulaşım sağlayabilecek.