Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve birçok etkinliği bünyesinde barındıran Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun 16'ncısı başlıyor. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgiler verdi

Tepebaşı Belediyesi tarafından konsepti ve çeşitliliğiyle dünyada sadece Eskişehir'de düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun 16'ncısı, 4-17 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinliğin basına tanıtımı amacı ile düzenlenen toplantıya, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra etkinlik sponsoru firmaların temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

"ESKİŞEHİR FARKINI ORTAYA KOYACAK"

Tanıtım filminin izlenmesinin ardından etkinlikte ilk konuşmayı yapan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Sanat Danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner, şunları söyledi:

"Birlikte yola çıktığımız 1999 Değirmen Dere Parkı fikrinden 16'ncısına evrildiğimiz bir sempozyum yapıyoruz. Bildiğiniz gibi bu yıl Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı. Dünyada bu kadar kıymetli ve zor elde edilen bir demokrasi ve cumhuriyeti taçlandırmak lazımdı. Biz bu yıl toplantılarımızda bu konuyu gündeme aldık. Bu sene Pişmiş Toprak Sempozyumu farklı bir akışta gerçekleşecek. Bu sene bir takım çalışmasıyla ortak bir eser yapacağız. 15 günlük süre içinde ne kadar Türk sanatçının eli değerse o kadar doğru olur dedik. O yüzden 20 sanatçı ile çalışmayı hedefliyoruz. İlk hafta 10 sanatçıyı davet ediyoruz, sonra evlerine dönüyorlar, ikinci hafta 10 sanatçı davet ediyoruz. Sempozyum komitesindeki arkadaşlarla beraber toplam 25 sanatçı bu eseri kolektif olarak meydana getirmesini sağlıyorlar. 6x60'a 4 metre büyüklüğünde bir eser düşünüyoruz. Bu eserde kendi içinde işlem yapılacak ama 25 sanatçıyı bir araya getirecek. Kalan zamanda sanatçılar özgün eserler üretebilecekler. Bu kent böyle bir eseri meydana getirmesiyle farkını ortaya koyacak."

"ESKİŞEHİR SANAYİSİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

Etkinliğin ana sponsorlarından Endel Şirketler Grubu Kılıçoğlu Kiremit ve Çatı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeref Burak Özaydemir de şöyle konuştu:

"Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Pişmiş Toprak Sempozyumunun şehrimizin tarihi değerleri ile uyumlu, akademi, sanat ve sanayiyi bir araya getiren farklı ve heyecan verici bir organizasyon. Pişmiş Toprak insanlık tarihinin ilk aşamalarından itibaren vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Sanat ve sanayinin önemli bir hammaddesi olarak da bundan sonra da var olmaya devam edecektir. Eskişehir Tepebaşı Belediyesinin öncülüğünde bu sempozyumun 16. defa ve 20 yılı aşkın bir süredir sürdürülebilmesi, etkinlik ve projelerin genelde kısa soluklu olduğu ülkemizde büyük bir başarı örneğidir. Biz de ana hammaddesi pişmiş toprak olan bir sanayi kuruluşu olan Kılıçoğlu olarak bu etkinliğe destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. Bu yıl sempozyumun ana temasının Cumhuriyetimizin 100. yılı olmasını çok kıymetli buluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını böyle bir etkinlikte sanatı, sanayiyi ve Eskişehir halkını bir araya getirerek kutlayacak olmak hepimizi heyecanlandırıyor"

BAŞKAN ATAÇ: "SANAT VE SEVGİ İNSANLIĞIN KENDİSİNE EN BÜYÜK HEDİYESİDİR"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise sponsorlara teşekkür ederek,"Sanat ve sevgi insanlığın kendisine en büyük hediyesidir. Bu iki konu olmayınca toplum gelişmiyor. Çok farklı mekanlar oluyor ama içinde insan ve sanat olmayınca hiç değeri olmuyor. O açıdan Eskişehir'imiz bu konuyu çok iyi anlayan bir halka sahip. Biz de bu halkla beraber olmaktan, onlara hizmet etmekten büyük kıvanç duyuyoruz. Bu sene 100. yıl için bir çalışma yaptık. 100. yıl ile ilgili çok önemli bir eseri Türkiye'nin gözü önünde Eskişehir'e yapacağız. 20 sanatçı ile çalışılacak. Pişmiş toprak işi o kadar zor ki… Onu üretmek bu hale getirmek büyük bir meziyet" diye konuştu.

"KENTLER BELLEĞİNE, KİMLİĞİNE SAHİP ÇIKMAZSA YOK OLMAYA MAHKUMDUR"

Bu yıl ilk defa Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirileceğini kaydeden Başkan Ataç, şöyle devam etti:

"Pişmiş Toprak Sempozyumu 3 ayaklı olarak devam ediyor. İçinde sanat var, sektör var bilimsellik var. Bu bir kent belleği, kent kimliğidir. Eğer kentler belleğine, kimliğine sahip çıkmazsa yok olmaya mahkumlardır. O nedenle buna hep birlikte sahip çıkalım ve daha ileriye daha iyi bir şekilde götürelim. Sempozyumu uzun yıllardır önemli konularda veya vefat eden kişilere adayarak yaptık. Bu sene 14 Ekim 2022'de Amasra maden kazasında kaybettiğimiz 42 emekçimize, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve bu sene kaybettiğimiz Sanatçı Özkan Uğur'u anarak geçireceğiz. Bu günlere Eskişehirlilerin büyük desteğiyle geldik. Ben hem vatandaşlarımıza hem de sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm Eskişehirlileri sempozymumuza davet ediyorum."

AÇILIŞ TÖRENİ 4 EYLÜL'DE

Sempozyum açılışı, 4 Eylül Pazartesi günü saat 18.30'de Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda yapılacak ve Anadolu Rock Göksel Doğançay konseri ile başlayacak. Bu yılki sempozyuma ilk defa tamamı Türkiye'den olmak üzere 20 sanatçı katılacak ve sanatçılar özel bir ortak eseri vücuda getirerek Cumhuriyetin 100. Yılı anısına kente armağan edecek.