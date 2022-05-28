"Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali" başladı - Haberler

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"Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali" başladı

AA - Emrah Yaşar - Kültür Sanat
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'Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali' başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının bu yıl ilkini düzenlediği "Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali", açılış yürüyüşü ile başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının bu yıl ilkini düzenlediği "Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali", açılış yürüyüşü ile başladı.

İstiklal Mahallesi'ndeki Porsuk Bulvarı'nda bir araya gelen kukla sanatçıları ile sanatseverler, taşıdıkları kuklalarla, Haller Gençlik Merkezi'ne yürüdü.

Katılımcılar, kuklalarla günün anısına fotoğraf çektirdi.

Festival kapsamında Türk kukla tiyatrocularının yanı sıra İtalya, Macaristan, Bulgaristan, Hollanda ve İspanya'dan gelen sanatçılar, kukla tiyatrosu oyunlarından örnekler sahneleyecek.

Kukla yapım atölyelerinin de yer aldığı festival, 1 Haziran'da sona erecek.

AA / Emrah Yaşar - Kültür Sanat

Büyükşehir Belediyesi İstiklal Mahallesi Eskişehir gençlik Kültür Sanat Haberler

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