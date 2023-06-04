Uluslararası Distopya Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalin galası AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirildi. Festival direktörü Hatice Aşkın, sinemanın dünyayı değiştirme ve dönüştürme gücü veren çok güçlü bir sanat formu olduğunu söyledi. Onur ödülünün takdim edildiği oyuncu Zerrin Tekindor ise ödülün kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, 'Ben zaman zaman distopik bir zamandan geçiyoruz diye düşünürüm. Olmaz, olmamalı dediğimiz pek çok şey olabiliyor. İnşallah bizim ütopyalarımız başkalarının distopyası olmaz.' şeklinde konuştu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve BKM Mutfak'ın iş birliğiyle düzenlenen festivalin galası AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşma yapan festival direktörü Hatice Aşkın, sinemanın dünyayı değiştirme ve dönüştürme gücü veren çok güçlü bir sanat formu olduğunu söyledi.

Sektörde distopyanın görünürlüğünün artması için mücadele verdiklerini dile getiren Aşkın, "Üçüncü yılımızda uzun metraj film yarışmasını gerçekleştirmiş olmak beni çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Harika bir ödül"

Onur ödülünün takdim edildiği oyuncu Zerrin Tekindor ise "Harika bir ödül, layık gören herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Tekindor, ödülün kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Ben zaman zaman distopik bir zamandan geçiyoruz diye düşünürüm. Olmaz, olmamalı dediğimiz pek çok şey olabiliyor. İnşallah bizim ütopyalarımız başkalarının distopyası olmaz." şeklinde konuştu.

Festivalde kısa film yarışması jüri özel ödülüne "Fraktal: Para Adam" filmiyle Zahid Çetinkaya, kısa film yarışması birincilik ödülüne "Still Here" ile Guido Ekker layık görüldü.

Ayrıca uzun metraj en iyi erken oyuncu ödülüne "Phi 1.168" ile Nikolay Stanoev ile Deyan Donkov, uzun metraj en iyi kadın oyuncu ödülüne "Dry Ground Burning" ile Lea Alves da Silve ve Joana Darc Furtado, uzun metraj en iyi senaryo ödülüne "Vesper" ile Kristina Buozyte ve Bruno Samper, uzun metraj en iyi yönetmen ödülüne "Phi 1.168" ile Theodore Ushev ve uzun metraj en iyi film ödülüne de "Plan 75" ile Chie Hayakawa değer görüldü.

Galaya katılanlara ödüllerinin takdim edildiği programa yönetmen Reis Çelik, oyuncu Suna Yıldızoğlu, Biket İlhan, Sermin Hürmeriç, Seren Fosforoğlu ve Kaan Sekban'ın da arasında bulunduğu sinema dünyasından pek çok isim katıldı.