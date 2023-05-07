Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde cam eserler defileyle sergilendi

Denizli'de 4 Mayıs'ta başlayan 7. Uluslararası Cam Bienali'nin son gününde, giyilebilir cam eserler defileyle beğeniye sunuldu.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki defilede, 28 sanatçının eserlerini sanatçılar ve mankenler podyumda taşıdı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, defile öncesinde yaptığı açıklamada, 12 ülkeden 100 sanatçının katıldığı bienalde sanatçıların birbirinden güzel eserlerini görme fırsatı bulduklarını ifade etti. Zolan, sanatçıları tebrik etti.

Bineal, bugün depremzedeler yararına yapılacak açık artırmayla sona erecek.