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Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı Ankara'da Düzenlenecek

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek olan Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'na 25 ülke ve 47 farklı bölgeden 745 katılımcı yer alacak. Çalıştayda, Türk toplumu ve akraba toplulukların siyasi, kültürel ve ekonomik sorunları ele alınacak.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek.

Alınan bilgiye göre, 2-4 Mayıs'ta düzenlenecek çalıştayda, 25 ülke ve 47 farklı bölgeden 745 katılımcı yer alacak.

Başta Batı Avrupa'dan olmak üzere Japonya, Kanada, Avustralya gibi ülkelerden de temsilcilerin katılacağı çalıştayda, iç değerlendirmelerin yanı sıra, yurt dışında yaşayan Türk toplumu ve akraba toplulukların siyasi, kültürel ve ekonomik sorunları ele alınacak.

Çalıştaya, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile bakanlar, bakan yardımcıları, AK Parti MYK ve MKYK üyelerinin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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