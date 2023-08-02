Uluslararası dansçılardan kortej yürüyüşü

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği'nin 2. gününde dansçılar kortej yürüyüşü yaptı. Atakum Belediyesi ve Ankara Samsun Federasyonu iş birliği ile organize edilen 'Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği', 2. gününde de coşkuyla devam etti. 10 farklı ülkenin dans topluluklarının bir araya geldiği organizasyon, ikinci gününde de vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Konuk dansçılar ve vatandaşların katılımı ile Kurupelit Yat Limanı'ndan Çobanlı İskelesi'ne kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Gürcistan, Kuzey Osetya, Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna, Moldova, İran, Romanya Halk Dans Toplulukları ile Atakum Halk Dansları Ekibi kortejle birlikte Atakum sahilinin keyfini sürdü. Başkan Deveci: 'Uluslararası etkinliklerin adresi Atakum olacak' Festivale ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarının altını çizen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 'Karadeniz'e kıyısı, Anadolu'ya sınırı olan tüm ülkeler burada. Folklor, 100 yıllara dayanan, içinde yaşayan insanların ve coğrafi yapının, bir araya getirdiği ritmik hareketler ve edebiyatımızın, sanatın en güçlü barış dilidir. İçinde bulunduğumuz bölgede barışa, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, böyle bir etkinliği yapıyoruz. Anadolu'dan, Samsun'dan, ilk adım kentinden tüm dünyaya, müziğin, folklorun, sanatın barış sesini ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir haftalık bir etkinlik olacak. Dün akşam Kent Meydanında folklor ve müzik gösterisi oldu. Bu akşam yine Atakum'un belli bölgelerinde değişik, ülkelerin sanatçıları, folklor ekipleri gösteri yapacak. 6 Ağustos'a kadar Atakum, Samsun, iç Karadeniz'den buraya gelenler sanata doyacak. Uluslararası bir etkinlik. Samsun bunu belli aralıklarla yapıyordu. Uzun bir süre ara verilmişti. Bundan sonra devam edecek. Uluslararası sanatların adresi artık Karadeniz'de Atakum olacak' dedi. Etkinlik kortejin ardından Atakum Kent Meydanı'ndaki dans ve konser ile devam etti.

Uluslararası dansçılardan kortej yürüyüşü

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği'nin 2. gününde dansçılar kortej yürüyüşü yaptı.

Atakum Belediyesi ve Ankara Samsun Federasyonu iş birliği ile organize edilen 'Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği', 2. gününde de coşkuyla devam etti. 10 farklı ülkenin dans topluluklarının bir araya geldiği organizasyon, ikinci gününde de vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Konuk dansçılar ve vatandaşların katılımı ile Kurupelit Yat Limanı'ndan Çobanlı İskelesi'ne kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Gürcistan, Kuzey Osetya, Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna, Moldova, İran, Romanya Halk Dans Toplulukları ile Atakum Halk Dansları Ekibi kortejle birlikte Atakum sahilinin keyfini sürdü.

Başkan Deveci: "Uluslararası etkinliklerin adresi Atakum olacak"

Festivale ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarının altını çizen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Karadeniz'e kıyısı, Anadolu'ya sınırı olan tüm ülkeler burada. Folklor, 100 yıllara dayanan, içinde yaşayan insanların ve coğrafi yapının, bir araya getirdiği ritmik hareketler ve edebiyatımızın, sanatın en güçlü barış dilidir. İçinde bulunduğumuz bölgede barışa, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, böyle bir etkinliği yapıyoruz. Anadolu'dan, Samsun'dan, ilk adım kentinden tüm dünyaya, müziğin, folklorun, sanatın barış sesini ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir haftalık bir etkinlik olacak. Dün akşam Kent Meydanında folklor ve müzik gösterisi oldu. Bu akşam yine Atakum'un belli bölgelerinde değişik, ülkelerin sanatçıları, folklor ekipleri gösteri yapacak. 6 Ağustos'a kadar Atakum, Samsun, iç Karadeniz'den buraya gelenler sanata doyacak. Uluslararası bir etkinlik. Samsun bunu belli aralıklarla yapıyordu. Uzun bir süre ara verilmişti. Bundan sonra devam edecek. Uluslararası sanatların adresi artık Karadeniz'de Atakum olacak" dedi.

Etkinlik kortejin ardından Atakum Kent Meydanı'ndaki dans ve konser ile devam etti.