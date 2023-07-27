Uluslararası Bursa Festivali'nde 'Richard' adlı oyun sahnelendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde 'Richard' adlı oyun sahnelendi. Oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Okan Bayülgen'in yönettiği oyunda birçok ünlü oyuncu performans sergiledi.