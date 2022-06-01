Uluslararası Bursa Festivali 12 Haziran'da başlayacak - Haberler

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Uluslararası Bursa Festivali 12 Haziran'da başlayacak

AA - Sinan Balcıkoca - Kültür Sanat
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Uluslararası Bursa Festivali 12 Haziran'da başlayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali 12 Haziran-7 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali 12 Haziran-7 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenecek festival, çok sayıda ünlü sanatçıyı hayranlarıyla buluşturacak.

"Kuşaktan Kuşağa" temasıyla hazırlanan festival 12 Haziran akşamı besteci ve yorumcu Fahir Atakoğlu ile Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının konseriyle başlayacak.

Festival kapsamında düzenlenecek konserlerin biletleri, Tayyare Kültür Merkezi ve Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu gişeleri ile internetten satın alınabilecek.

AA / Sinan Balcıkoca - Kültür Sanat

Bursa Büyükşehir Belediyesi Festival Haziran Bursa Kültür Sanat Haberler

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