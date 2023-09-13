Uluslararası Bozok Film Festivali Sinemaseverlerle Buluşuyor

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Bozok Film Festivali, 25-28 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde, Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Milli Çamlığı, Akdağmadeni Ormanları'nda ağırlanacak ve toplam 66 bin liralık para ödülü takdim edilecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Bozok Film Festivali", 25-28 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Yozgat Valiliği himayesinde, Yozgat Bozok Üniversitesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Sinema Okuryazarları Derneği paydaşlığında yapılacak.

Sinema tarihçisi Burçak Evren'in danışmanlığını üstlendiği, başkanlığını Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın yapacağı festivalde, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Emin Kilci onursal üye olarak yer alıyor.

Yönetmen Derviş Zaim'in başkanlığını üstlendiği festival jürisi, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, oyuncu İpek Tuzcuoğlu, senarist Hilal Çelenk, yönetmen, şair ve yazar Faysal Soysal, müzisyen aranjör Prof. Dr. Tarık Abdurrahman Tarikçi ve oyuncu Ali Burak Ceylan'dan oluşuyor.

Festival katılımcıları, Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Milli Çamlığı, Akdağmadeni Ormanları'nda ağırlanacak.

"En İyi Ulusal Film", "En İyi Uluslararası Film", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Belgesel Film" ödüllerinin verileceği festivalde, toplam 66 bin liralık para ödülü takdim edilecek.