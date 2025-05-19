Uluslararası Bornova Tarih ve Kültür Sempozyumu 22-23 Mayıs'ta Gerçekleştirilecek

Uluslararası Bornova Tarih ve Kültür Sempozyumu 22-23 Mayıs'ta Gerçekleştirilecek
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İzmir'de düzenlenecek sempozyumda Bornova'nın 8 bin 500 yıllık tarihi çeşitli disiplinler açısından ele alınacak ve 23 akademisyen bildiriler sunacak.

İzmir'de, Uluslararası Bornova Tarih ve Kültür Sempozyumu 22-23 Mayıs'ta Yeşilova Höyüğü'nde gerçekleştirilecek.

Bornova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bilimsel ve kültürel içerikleri bulunan sempozyumda Bornova'nın 8 bin 500 yıllık tarihi disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınacak.

Sempozyum, 22 Mayıs'ta "Yerel Yönetimler ve Kültürel Miras Yönetimi" başlıklı açılış oturumuyla başlayacak.

Etkinliğin ikinci gününde "Tarih Öncesi Çağda Bornova (Yeşilova-Yassıtepe Özel Oturumu)" oturumu da yapılacak.

İki gün sürecek programda ulusal ve uluslararası düzeyde 23 akademisyen ve uzman tarafından bildiriler sunulacak. Oturum başlıkları arasında "Kent Kimliği ve Toplumsal Hafıza", "Antik Dönem'de Bornova", "Bornovalı Bir Ozan: Homeros", "Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi'nde Bornova", "Toplumsal Uyum ve Kültürel Çeşitlilik" yer alıyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
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