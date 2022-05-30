Uluslararası Bolşoy Bale Yarışması jürisinde Türk balerin yer alacak - Haberler

Bolşoy Bale Yarışması jürisine Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçılarından Zeynep Sunal Öngün davet edildi.

DOB Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3-11 Haziran'da Moskova Devlet Akademik Bolşoy Tiyatrosu'nda yapılacak yarışmayı Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı ve ROSCONCERT organize ediyor.

Buradan gelen davet üzerine, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün prima balerini, bale öğretmeni ve Uluslararası Bodrum Bale Festivali Sanat Yönetmeni Zeynep Sunal Öngün jüri üyesi olarak yarışmada yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öngün, bu önemli yarışmada seçici kurulda yer almaktan ve Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti.

Yarışma ünlü baş koreograf Yuri Grigorovich'e adandı

Uluslararası Bolşoy Bale Yarışması, bu yıl ünlü bale prodüksiyonlarıyla ülke ve dünya çapında büyük ödüller kazanarak, 20. yüzyılın ikinci yarısında Rus balesinin yazgısını belirlemekte büyük rol oynayan Bolşoy Balesi'nin baş koreografı Yuri Grigorovich'in doğumunun 95. yıl dönümüne adandı.

Yarışmaya Avusturya, Arjantin, Beyaz Rusya, Brezilya, İngiltere, Almanya, İrlanda, İtalya, Yeni Zelanda, Çin, Rusya, ABD, Türkiye, İsveç ve Japonya'nın içinde yer aldığı 33 ülkeden 343 başvuru yapıldı.

Moskova Bolşoy Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan yarışmanın jürisi, koreografik sanat alanında önde gelen Rus ve yabancı isimler, Rus ve dünya bale solistleri, dünyanın en büyük tiyatro topluluklarının başkanları, yetkili koreograflar, öğretmenler, tiyatro eleştirmenleri, koreografinin önde gelen isimleri ve yapımcılardan oluşuyor.

Uluslararası Bolşoy Bale Yarışması, Rusya Kültür Bakanlığınca 1969'danbu yana dört yılda bir Bolşoy Tiyatrosu'nda yapılıyor.