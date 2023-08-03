Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği'nin ikinci günü, rengarenk görüntülere sahne oldu. Atakum sahilinde düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından Kent Meydanı'ndaki gösterilerle Atakum dans ve müzikle şenlendi. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 'Uluslararası sanatın adresi Atakum olacak' dedi.

Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği'nin ikinci günü, rengarenk görüntülere sahne oldu. Atakum sahilinde düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından Kent Meydanı'ndaki gösterilerle Atakum dans ve müzikle şenlendi. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Uluslararası sanatın adresi Atakum olacak" dedi.

Atakum Belediyesi ve Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) iş birliği ile düzenlenen Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği'nin ikinci gününde, şenliğe katılan 10 ülkenin dansçıları Kurupelit Yat Limanı'ndan başlayan kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Renkli görüntülerin yaşandığı yürüyüşte, Başkan Deveci ve Gülay Deveci de dansçılara eşlik etti. Atakum sahilinde yurttaşların büyük ilgi gösterdiği ve alkışlarla coşkuya ortak olduğu yürüyüşün ardından Atakum Kent Meydanı'nda şenlik devam etti. Dakikalarca ayakta alkışlanan dans şovlarının ardından Türk halk müziği sanatçısı Hüseyin Şimşek konseriyle de müzik ziyafeti yaşandı.

Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği'ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Deveci, şunları söyledi:

"Yunanistan'dan İran'a kadar sınırımızdaki ülkeler burada. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın barışa ve komşuluğa en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde yüz yıllardan bu tarafa süzülüp gelen, içinde bulunduğumuz coğrafyanın kültürünü yansıtan halk dansları güzel kızlarımız ve yakışıklı delikanlılarımızın figürleriyle hayat bulacak. İlk adım kenti Samsun'dan, adını Mustafa Kemal Atatürk'ten alan Atakum'dan, birlikte kardeşçe yaşama ve barış isteğimizi ileteceğiz. Dünya emperyalistlerinin üzerinde hesap yaptığı tüm kültürler burada ve kardeşçe dans edecekler. Bağımsızlık kenti Samsun'dan, Atakum'dan tüm dünyaya selam olsun. Uluslararası sanatların adresi artık Karadeniz'de Atakum olacak."

6 Ağustos'a kadar devam edecek Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği'nde her gün kentin çeşitli noktalarında ve akşam saat 21.00'de Atakum Kent Meydanı'nda gösteriler sergilenecek.