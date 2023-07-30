Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müziği Şenliği Başlıyor

Samsun Atakum Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müziği Şenliği 1 Ağustos'ta başlayacak. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 'Beş gün boyunca kentimiz ve bölgemiz, sanatın kardeşlik diliyle bütünleşmiş olacak' dedi.

Samsun Atakum Belediyesi'nin düzenlediği "Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müziği Şenliği 1 Ağustos'ta başlayacak. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Beş gün boyunca kentimiz ve bölgemiz, sanatın kardeşlik diliyle bütünleşmiş olacak" dedi.

Atakum Belediyesi ve Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) iş birliği ile "Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği", 1-6 Ağustos 2023 tarihlerinde Atakum Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 10 ülkenin dansları, sanatseverlerle buluşacak.

"YUNANİSTAN'DAN İRAN'A KADAR KOMŞUMUZ OLAN ÜLKELERİN YAKLAŞIK 10'UNU DAVET ETTİK"

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz coğrafyanın barışa, kardeşliğe; bu hislerin de dünyaya yayılmasına ihtiyacı olduğu dönemde bu görev Atakum'a düşerdi. Barışın, bağımsızlığın ilk adım kenti olan Samsun'dan, Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan Atakum'da barışı seslendirebilecek, içinde bulunduğu coğrafya ile üzerindeki insanların kültürlerini, geleneklerini birleştirmiş danslarla dolu çok değerli bir şenlik olacak. Atakum Belediyesi olarak AFED iş birliğiyle Yunanistan'dan İran'a kadar komşumuz olan ülkelerin yaklaşık 10'unu davet ettik. 1-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği kentimizin birçok noktasında gerçekleşecek.

"BÖLGEMİZ SANATIN KARDEŞLİK DİLİYLE BÜTÜNLEŞMİŞ OLACAK"

2 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da Körfez'den başlayacak ve Çobanlı İskelesi'nde tamamlanacak, tüm katılımcı ülkelerin dansçıları, yerel sanatçılarımız ve halkımızın katılımıyla kortej yürüyüşü yapılacak. Bu yürüyüşü çok önemsiyoruz. Folklor sadece güzel ses demek değil. O başka bir şey. Folklor, içinde bulunduğu coğrafyanın ve üzerinde yaşayan insanların yüzlerce yıl geriden getirdiği kültürel birikimi yansıtıyor. Bu nedenle çok heyecan duyuyorum. Beş gün boyunca kentimiz ve bölgemiz sanatın kardeşlik diliyle bütünleşmiş olacak. Atakum bu zor koşullarda önemli bir sanat etkinliği gerçekleştiriyor. Karadeniz Bölgesi'ndeki tüm hemşerilerimizi Atakum'a davet ediyorum."

KÖRFEZ'DEN ÇOBANLI İSKELESİ'NE KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK

Etkinlik programı 1 Ağustos Salı günü Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde 19.00-20.00 saatlerinde düzenlenecek açılış kokteyli ile başlayacak. Programın ikinci gününde ise Uluslararası Halk Dansları Toplulukları ve Yerel Dans ekipleri, yurttaşların katılımıyla Körfez'den Çobanlı İskelesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirecek. Saat 21.00'de Atakum Kent Meydanı'nda başlayacak Uluslararası Halk Gösterilerinin ardından seyircileri, Türk Halk Müziği Sanatçısı Hüseyin Şimşek'in muhteşem konseri bekliyor. Programın üçüncü, dördüncü ve beşinci günlerinde Körfez Kaffa Kafe, Marin Otel-Restaurant ve Yeşilyurt AVM önünde 19.00-20.00 saatlerinde düzenlenecek nokta gösteriler, Atakum Sahili'nde sanat rüzgarları estirecek. Kent Meydanı, saat 21.00'den itibaren farklı kültürlerin dansları ve müziklerinin yer aldığı Uluslararası Halk Dansları gösterileri ile renklenecek. Seyircileri, 5 Ağustos Cumartesi günü yerel müzik topluluğu Grup Zehmeri'nin konserinin yer aldığı dolu dolu bir program bekliyor. Festival, 6 Ağustos Pazar günü, Uluslararası Halk Topluluklarının uğurlama töreninin ardından sona erecek.