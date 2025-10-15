Haberler

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Çocuk Filmleri Kuşağı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, minik izleyiciler için 'Çocuk Filmi Kuşağı' etkinliği düzenlenecek. Festival boyunca çeşitli yapımlar, çocukların geçmişe ve maceralara yolculuk yapmasını sağlayacak.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında hazırlanan "Çocuk Filmi Kuşağı"nda, minik izleyiciler için eğlenceli ve düşündürücü film gösterimleri yapılacak.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim-2 Kasım'da düzenlenecek festival kapsamında, "Çocuk Filmi Kuşağı"nda çeşitli yapımlar her sabah miniklerle buluşacak.

Çocuklar, bugünden geçmişe yolculuk yapan bir grup arkadaşın gözünden, Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüştiyesinden Trablusgarp Savaşı'na uzanan yolculuğunu anlatan "Mustafa Kemal" ile İrlanda'dan New York'a yeni göç eden iki kardeşin New York'un hareketli sokaklarındaki maceralarını işleyen "Buffalo Kids (Kovboy Çocukları)" adlı filmleri izleme fırsatı bulacak.

Ormanı korumak için harekete geçen Orman Çetesi'nin maceralarını anlatan "Les As de la Jungle 2 (Orman Çetesi: Dünya Turu)", kaybolan ikiz kardeşini bulmak için macera dolu yolculuğa çıkan Zak'ın hikayesini konu alan "Zak&Wowo, la legende de Lendarys (İkizler Takımı)" filmleri de çocuklarla buluşacak.

Huzurlu ve uzak bir gelecekten gelen, yanlışlıkla 2075 yılına dönüp tehlikelerle dolu bir dünya keşfeden 10 yaşındaki çocuğun göz kamaştırıcı macerasını anlatan, Türkiye'de ilk kez izleyicilerle Altın Portakal'da buluşacak "Arco" da filmler arasında yer alıyor.

Festivalde 6 Şubat depremi detayı

Program kapsamında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, oyun sağlayıcı Nedim Buğral'ın bir grup gönüllüyle Hatay'ın farklı noktalarında kurduğu oyun alanlarında yaşananlara odaklanan "HOP Hayal Gücü Oyun Parkı" ve deprem sonrası Hatay'ın Samandağ ilçesinde sörf aracılığıyla yeniden hayata tutunan gençleri anlatan "Hayatın Çizgisi" yapımları da çocuklar için gösterilecek.

"Gezen Sinema" etkinliği kapsamında da filmler, Antalya'nın ilçelerinde minik sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Kültür Sanat
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti: Ben sütün litresini...

Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.