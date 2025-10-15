Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Çocuk Filmleri Kuşağı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında hazırlanan "Çocuk Filmi Kuşağı"nda, minik izleyiciler için eğlenceli ve düşündürücü film gösterimleri yapılacak.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim-2 Kasım'da düzenlenecek festival kapsamında, "Çocuk Filmi Kuşağı"nda çeşitli yapımlar her sabah miniklerle buluşacak.

Çocuklar, bugünden geçmişe yolculuk yapan bir grup arkadaşın gözünden, Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüştiyesinden Trablusgarp Savaşı'na uzanan yolculuğunu anlatan "Mustafa Kemal" ile İrlanda'dan New York'a yeni göç eden iki kardeşin New York'un hareketli sokaklarındaki maceralarını işleyen "Buffalo Kids (Kovboy Çocukları)" adlı filmleri izleme fırsatı bulacak.

Ormanı korumak için harekete geçen Orman Çetesi'nin maceralarını anlatan "Les As de la Jungle 2 (Orman Çetesi: Dünya Turu)", kaybolan ikiz kardeşini bulmak için macera dolu yolculuğa çıkan Zak'ın hikayesini konu alan "Zak&Wowo, la legende de Lendarys (İkizler Takımı)" filmleri de çocuklarla buluşacak.

Huzurlu ve uzak bir gelecekten gelen, yanlışlıkla 2075 yılına dönüp tehlikelerle dolu bir dünya keşfeden 10 yaşındaki çocuğun göz kamaştırıcı macerasını anlatan, Türkiye'de ilk kez izleyicilerle Altın Portakal'da buluşacak "Arco" da filmler arasında yer alıyor.

Festivalde 6 Şubat depremi detayı

Program kapsamında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, oyun sağlayıcı Nedim Buğral'ın bir grup gönüllüyle Hatay'ın farklı noktalarında kurduğu oyun alanlarında yaşananlara odaklanan "HOP Hayal Gücü Oyun Parkı" ve deprem sonrası Hatay'ın Samandağ ilçesinde sörf aracılığıyla yeniden hayata tutunan gençleri anlatan "Hayatın Çizgisi" yapımları da çocuklar için gösterilecek.

"Gezen Sinema" etkinliği kapsamında da filmler, Antalya'nın ilçelerinde minik sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.