Uluslararası Altın Safran Belgesel ve Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yapılacak belgesel ve fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.

Bu yıl 8-11 Haziran'da gerçekleştirilecek festival çerçevesinde, amatör ve profesyonel dallardaki belgesel, belgesel film yapım destek ile fotoğraf yarışmasına başvurular "www.altinsafran.org" adresinden alınacak.

Yarışmaya başvurular, belgesel kategorisinde 18 Nisan'da, fotoğraf dalında 9 Mayıs'ta sona erecek.

Safranbolu Belediyesi ve Festival Komitesi Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, festivalle Safranbolu'nun ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasını, ülkenin kültürel zenginliklerinin işlenmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Kültür turizminin gelişmesine katkıda bulunduklarına da işaret eden Köse, "Belgesel filmleri seyirciyle buluşturarak, belgeselin hak ettiği değeri alması sağlanıyor. Fotoğraf ve belgesele gönül vermiş tüm sanatseverleri yarışmamıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.