Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 2026'da Düzenlenecek

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Safranbolu'da 27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, 10-13 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival, kentin kültürel mirasını koruma ve uluslararası alanda tanıtma hedefi taşıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin 27'ncisi 10-13 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver Ataman Meclis Salonu'nda toplanan festival komitesi, Belgesel Film ile Safran festivallerinin tarihlerini belirledi.

Toplantıda, 27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin 10-13 Haziran 2026'da, Safran Festivali'nin ise 17-19 Ekim 2025'te gerçekleştirilmesine karar verildi.

Kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, dernek temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan festival komitesi üyeleri, Safranbolu'nun ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayan 2 etkinliğin daha fazla katılımcıya ulaşması ve kültürel derinliğinin artırılması yönünde görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, yalnızca belgesel etkinliği değil, aynı zamanda kentin kültürel mirasını koruma ve dünyaya tanıtma misyonunu üstlenen bir platformdur. Safran Festivali ise bu topraklara özgü eşsiz ürün olan safranı, kültürel ve ekonomik açıdan görünür kılmak adına büyük değer taşıyor." ifadelerini kullandı.

Köse, her iki festivalin de daha nitelikli ve geniş katılımlı şekilde gerçekleşmesi için hazırlıklara vakit kaybetmeden başlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat
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