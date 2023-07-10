Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması Devam Ediyor

Uluslararası Bursa Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, dans gösterileriyle devam ediyor. Yarışma, 17 ülkeden 650 misafir dansçıya ev sahipliği yapıyor ve ayrıca yerel ekiplerin gösterilerine de sahne oluyor. Yarışmanın sonunda birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin avro ödül verilecek.

Uluslararası Bursa Festivali kapsamında bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, dans gösterileriyle sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival çerçevesinde gerçekleştirilen yarışma 17 ülkeden 650 misafir dansçıya ev sahipliği yapıyor. Etkinlikte ayrıca 20'den fazla yerel ekip gösterileriyle sahne alıyor.

Yarışma 35 yıldır olduğu gibi bu yıl da birçok ülkeden dansçıyı hem hünerlerini sergilemek hem de kültürlerini tanıtmak için Bursa'da buluşturdu. 7 Temmuz'da başlayan etkinlikte, yabancı ekipler bir taraftan Altın Karagöz'ü kazanabilmek için performanslarını sergilerken, şehrin farklı noktalarında yaptıkları açık hava gösterileriyle renkli kültürlerini Bursa sokaklarına taşıyor.

17 ilçedeki alışveriş merkezleri ve meydanlarda gösterilerini sunan yabancı dansçılar, Parkur AVM, Podyum Park ve Kent Müzesi önünde sergiledikleri şovlarda, renkli kostümleri ve hareketli danslarıyla izleyenlerden alkış aldı.

Yarışmanın, 12 Temmuz'da yapılacak gala gecesinde jüri değerlendirmesi sonucu birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye de 2 bin avro ödül verilecek. Ayrıca bir ekip, 1000 avro TÜRKSOY özel ödülünün sahibi olacak.

Bu yıl bir ödül de seyirci oylamalarıyla belirlenecek. Finalde seyircilerin akıllı cihazlarından yapacakları oylama sonucunda bir ekibe "Seyirci Özel Ödülü" verilecek.