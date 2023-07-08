Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda başladı. Yarışmaya katılan dans toplulukları, farklı ülkelerin yöresel giysileri ve dans figürleriyle performanslarını sergiledi.