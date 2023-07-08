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Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başladı

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başladı

Kültür Sanat Haberleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda başladı. Yarışmaya katılan dans toplulukları, farklı ülkelerin yöresel giysileri ve dans figürleriyle performanslarını sergiledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen yarışmaya, Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Açılış törenine 17 farklı ülkeden gelen dans toplulukları kendilerine özgü yöresel giysileri ve dans figürleriyle performanslarını sergiledi.

Etkinliğin sonunda sanatseverleri selamlayan dans grupları, uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat

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