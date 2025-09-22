Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri Sahiplerini Buldu

Antalya'da, bu yıl ilk defa düzenlenen "Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri" sahiplerine verildi.

Kepez Belediyesi ve Tiyatro Gazetesi işbirliğinde Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende konuşan Vali Hulusi Şahin, ilk defa yapılan etkinlikle yedi ülke, yedi şehir, yedi iklimi bir araya getirdiklerini söyledi.

Kepez Belediyesini böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için kutlayan Şahin, "Nasıl ki Altın Portakal altmışları buldu Aspendos Opera Bale Festivali otuzu geçti ben inanıyorum ki Kepez'in ev sahipliğinde başlayan Akdeniz Tiyatro Festivali onları yirmileri, ellileri, yüzleri görecektir." dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de Antalya'nın binlerce yıllık köklü tiyatro kültürüne sahip olduğunu vurgulayarak kenti kültür sanat şehri yapmak için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından yapılan törende Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Zoran Lutkov ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e "Uluslararası Sanata Evet Ödülü", Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Özgür Aslan'a da "Uluslararası Opera Bale Ödülü" verildi.

Yılın oyuncusu ödülüne Gökhan Tüzün ve Ömür Sevgi Çil layık görülürken "Yılın Oyunu Ödülü" Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Ceren Özmen'e "Uluslararası Tiyatro Ödülü" Mazen El Gharabawy, Elbek Eshmuradov ve Derman Atik'e verildi.

Törende toplam 19 kategoride 28 kişiye ödül verildi.