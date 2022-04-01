Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 12-18 Eylül'de yapılacak - Haberler

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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 12-18 Eylül'de yapılacak

AA - Sezgin Pancar - Kültür Sanat
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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 12-18 Eylül'de yapılacak

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 29.'su organize edilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül'de gerçekleştirilecek.

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 29.'su organize edilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre festivalde, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" düzenlenecek.

Yarışma yönetmelikleri ve başvuru bilgileri, festivalin internet sitesinde yer alacak.

Festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra sinema sempozyumu, atölyeler, sergiler ve söyleşiler de yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şunları kaydetti:

"29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Adana'nın tanıtımına ve ülkemizde sinema sanatının gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözlerinden hareketle, sanatın farklı dallarına destek vermeye devam edeceğiz."

Karalar, Kovid-19'un olumsuzluklarına rağmen festivale ara vermediklerini sözlerine ekledi.

AA / Sezgin Pancar - Kültür Sanat

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