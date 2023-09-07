Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri Başvuruları Başladı

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri için başvurular başladı. Kısa film tutkunları organizasyona katılmaya davet ediliyor.

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri için başvurular başladı. Hayatın her alanında Bornovalıların yanında olduklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, kısa film tutkunlarını organizasyona katılmaya davet etti.

İlki 2021 yılında düzenlen Bornova Kısa Film Günleri'ne ulusal ve uluslararası kategoride 2023 yapımı kurmaca, belgesel, animasyon türlerinde kısa filmler kabul edilecek. Bornova Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak başvurular 10 Eylül'de sona erecek. Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri 15-16-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KISA FİLM TUTKUNLARINI BEKLİYORUZ

Rutin belediyecilik hizmetleri dışında kültür ve sanattan spora hayatın her alında Bornovalıların yanında olduklarını vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "3. sünü gerçekleştiriceğimiz Bornova Kısa Film Günleri bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz özel etkinliklerden. İlk iki yıl yoğun ilgi gördü. Bu yıl sayının daha da artacağına inanıyorum. Kentimize kültürel ve sanatsal anlamda değer katan organizasyonumuza tüm kısa film tutkunlarının katılımını bekliyoruz" dedi.

23 ÜLKEDEN KATILIM OLMUŞTU

Film gösterimleri, yönetmen söyleşileri, atölye çalışmaları ile sergilerin de yer alacağı Kısa Bornova Kısa Film Günleri'nde geçtiğimiz yıl 23 ülkeden 63 kısa film seyirci ile buluşmuştu.