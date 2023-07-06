Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu İstanbul Üniversitesinde Düzenlendi

15 Temmuz Derneği, İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Üsküdar Belediyesi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu, İstanbul Üniversitesinde yapıldı. Programda FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Türkiye'deki darbe ve darbe girişimlerin tarihsel boyutu ele alındı.

15 Temmuz Derneği, İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Üsküdar Belediyesi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu, İstanbul Üniversitesinde yapıldı.

Üniversitenin Rektörlük Binasında düzenlenen programda FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin siyasi, sosyal ve ekonomik yönleri tartışılarak, Türkiye'deki darbe ve darbe girişimlerin tarihsel boyutu ele alındı.

Programın açış konuşmasını yapan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz darbe girişiminde sivillerin direnişin önemine işaret etti.

Turunç, 15 Temmuz'da vatanını, milletini seven insanların canlarını ortaya koyduklarını belirterek, "15 Temmuz'da sokakta olan insanların içinde olarak, sivil insanların devlet görevlisinden öte bir mana ve ruhla tankların altına yattığını, silahların kendine yöneltildiğini, etrafındaki insanların acımasızca kurşunlanmasına rağmen nasıl direndiklerini gören biri olarak konuşuyorum. O gün gerçekten bir destan yazıldı." diye konuştu.

Türk insanının bağımsızlık için yüzyıllardır mücadele ettiğini vurgulayan Turunç, 15 Temmuz'da bu mücadele ruhunun ortaya konduğunu söyledi.

15 Temmuz Derneği'nin darbe girişiminin sürekli hafızalarda kalması için çok farklı alanlarda çalışmalar yaptığını dile getiren Turunç, şunları kaydetti:

"Hala tedavi gören gazilerimiz var. 6,5 sene tedavi görüp geçen sene şehit olan gazilerimiz var. Bütün bu şehitleri hayırla yad ederken, gazilerimizi saygıyla anıyoruz, görüyoruz, birlikte olmaya onların duasını olmaya çalışıyoruz. Bu milletin kalbinde bu sevgi olduğu müddetçe 3-5 kişi, tank top ile alt edemeyecek ve inşallah dünyaya örnek olarak binlerce yıl bir medeniyet inşası yolunda yolumuza devam edeceğiz."

"Darbeler Türkiye'yi çok etkiledi"

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi ve 15 Temmuz Derneği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Talip Küçükcan, darbe ve darbe girişimlerinin sürekli hafızalarda kalması için akademik çalışmalarla etkinliklerin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin darbelerden siyasi ve sosyal olarak çok etkilendiğini belirten Küçükcan, "Darbeler Türkiye'yi çok etkiledi. Darbe oldu bitti zannediyoruz ama 1980 darbesinin ardından seçim oldu ama hala darbe yasasını konuşuyoruz. O darbenin mirasıyla Türkiye'de nasıl bir sosyal mühendislik yapıldığını görüyoruz. 28 Şubat yıllar önce oldu ama etkileri hala var, travmaları devam ediyor, siyasetimizi dizayn ediyor. Seçimlere gitmek, tekrar sivil hayata dönmek bize darbeleri unutturmamalı." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türk halkının 15 Temmuz'da bir destan yazdığını anlatarak, "15 Temmuz bir darbe girişimidir. 15 Temmuz girişimindeki askerlerin kullandığı mermi tanklar, tüfekler bu ülkenin kaynaklarıyla elde edilmiş zenginliktir ama bu meşru kaynakları gayrimeşru emellerinize alet ederseniz bu bir darbedir. Biz bunu asla tasvip edemeyiz. Aziz milletimiz her zaman olduğu gibi iradesine sahip çıktı. Bu ihanet çetelerine izin vermedi."diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesinin darbe ve darbe girişimleri gibi ülkeyi siyasi ve sosyal kaos ortamına sokan, insanların canlarına mal olan girişimlerin tüm boyutlarıyla akademik olarak araştırılması konusunda her zaman en ön sıralarda olacağını aktardı.

Sempozyum kapsamında "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türkiye'de Darbeler ve Demokrasi" başlığı altında " Siyaset, Hukuk ve Medya" ile "Sivil Toplum, Din ve Toplumsal Yapı" oturumları düzenlendi.

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.