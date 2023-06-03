Ulusal ve Uluslararası Sanat Günleri'nde Mehmet Yiğit Alp ve Ertan Saban Söyleşi Yaptı

Trabzon Sanatevinin Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlediği '13. Uluslararası Sanat Günleri' etkinlikleri kapsamında söyleşi gerçekleştirildi. Dizi ve film yapımcısı Mehmet Yiğit Alp ile oyuncu Ertan Saban, Trabzon Sanatevi Salon Garaj'da organize edilen programda, sanatseverlerle bir araya geldi.

Trabzon Sanatevinin Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlediği "13. Uluslararası Sanat Günleri" etkinlikleri kapsamında söyleşi gerçekleştirildi.

Dizi ve film yapımcısı Mehmet Yiğit Alp ile oyuncu Ertan Saban, Trabzon Sanatevi Salon Garaj'da organize edilen programda, sanatseverlerle bir araya geldi.

Alp, dizi sektörünün gelişmesi sayesinde artık birçok ülkede çocuklara Türk isimlerinin verildiğini belirterek, "Bu işi neredeyse en iyi yapan ülkeyiz diyebilirim. Çok kısa sürede çok iyi içerik üretiyoruz, bunun karşılığını da görüyoruz. Dünyada 150'den fazla ülkede dizilerimiz seyrediliyor. 650 milyonun üzerinde kişi bizim dizilerimizi izliyor. Bizim dizilerimiz sayesinde Latin Amerika'da insanlar çocuklarına Türk isimleri koymaya başladılar. Sokaklarına Türk isimleri koymaya başladılar." diye konuştu.

Türk dizilerinin sevilmesinin birçok sebebi olduğuna işaret eden Alp, şu değerlendirmede bulundu:

"Öncelikle kendilerine çok yakın buluyorlar. Amerikan dizilerini çok karışık buluyorlar. Bizim dizilerimiz daha açık, daha net. Müziklerimizi çok seviyorlar. Türk müziği çok yayıldı artık Latin ülkelerinde. Sadece Latin Amerika'da değil, Balkanlar'da, Türk Cumhuriyetlerinde, Arap yarımadasında dizilerimiz çok seyrediliyor. Artık dünyadaki birçok büyük firmayla ortaklıklar yapıyoruz. Dijital platformların hepsine kaliteli içerikler üretiyoruz."

Oyuncu Saban ise Türkiye'nin dizi ve film sektöründe eskiye nazaran çok iyi noktaya geldiğini dile getirdi.

2005 yılından sonraki atılımların, dünya sektöründe global bir oyuncu olmalarını sağladığını vurgulayan Saban, "650 milyon kişiye direkt olarak hitap etmek önemli şeyler. Türkiye'miz için de vatanımız için de milletimiz için de önemli bir şey. Biz oyuncu olarak bu büyük çarkın bir dişlisiyiz." diye konuştu.

Saban, Kovid-19 salgınından sonra dizilerin sinema sektörünün önüne geçtiğini, artık insanların sinemaya gitmek yerine evine gelen sinemayı izlediğini kaydetti.

Sanatevi Başkanı Adnan Taç, söyleşinin ardından Alp ve Saban'a teşekkür plaketi verdi.