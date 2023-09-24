Ulusal Belgesel Yarışması Görüntü Yönetmeni İlker Berke Hayatını Kaybetti

60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan 'Kanun Hükmü' belgeselinin görüntü yönetmeni İlker Berke hayatını kaybetti. Belgeselin yönetmeni Nejla Demirci, "Sevgili dostum güzel insan İlker Berke'yi kaybettik. Oysa daha dünden cevapsız çağrısı var. O telefona bakamadım" dedi.

60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan ve jüri üyelerinin çekilerek destek olduğu 'Kanun Hükmü' belgeselinin görüntü yönetmeni İlker Berke bugün hayatını kaybetti. Berke'nin vefat haberini belgeselin yönetmeni Nejla Demirci, "Kanun Hükmü belgesel ekibinden görüntü yönetmeni sevgili dostum güzel insan İlker Berke'yi kaybettik. Oysa daha dünden cevapsız çağrısı var. O telefona bakamadım. O telefona geri dönemedim" sözleriyle duyurdu.

İLKER BERKE KİMDİR?

İlker Berke, 1968 yılında doğdu. Berke, Hacettepe Üniversitesi'nde iktisat bölümünde okurken fotoğraf, video ve sinema sanatıyla ilgilenmeye başladı. 150'den fazla reklam filminde kamera asistanı olarak çalıştı. Çok sayıda sinema ve televizyon filminin, kısa filmin, dizinin, belgeselin, tanıtım ve reklam filminin, klibin, kamu spotunun görüntü yönetmenliğini yaptı. Ahmet Uluçay'ı anlatan "Tepecik Hayal Okulu" belgeselinin de yapımcılığını üstlendi. 'Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak', 'Tepecik Hayal Okulu' ve 'Bütün Saadetler Mümkündür' filmlerinde görüntü yönetmeni olarak çalıştı. Berke, son olarak Kanun Hükmü belgeselinin görüntü yönetmenliğini yapmıştı.