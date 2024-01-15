Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan, coğrafi ve arkeolojik zenginliğiyle dikkat çeken Ulubey Kanyonu, doğa ve macera aktiviteleriyle ziyaretçi sayısını artırıyor.

Büyük Menderes Grabeni'nin çökmesiyle oluşan, yer yer 170 metre derinlik ve 500 metre genişliğe ulaşan Ulubey Kanyonu, 77 kilometreyle dünyanın en uzun kanyonları arasında yer alıyor.

Kanyona gelen ziyaretçiler, yerden 125 metre yükseklikteki cam terastan Banaz ve Dokuzsele çaylarının oluşturduğu kıvrımları, tepelerin girintili çıkıntılı yapılarını izleyebiliyor.

Doğa yürüyüşü yapmak için parkurların bulunduğu kanyonda, Ulubey Belediyesi tarafından inşa edilen "Macera Parkı" da zipline, dev salıncak ve tırmanma duvarıyla heyecan isteyen konuklarını ağırlıyor.

Bitki örtüsüyle de ziyaretçilerine etkileyici bir manzara sunan kanyonun hinterlandında Büyük İskender'in Anadolu seferinde Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği Blaundos Antik Kenti yer alıyor.

İlçeye gelen ziyaretçiler, kanyona 15 kilometre mesafedeki antik kente giderek tarihi kalıntıları ve kanyonun yamaçlarındaki yaklaşık 400 kaya mezarını inceleyebiliyor.

Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanyonun tarih boyunca bir cazibe ve yaşam merkezi olduğunu söyledi.

Kanyonun her geçen yıl daha fazla sayıda ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Coşkunaslan, "Tesislerimize gelen ziyaretçileri baz aldığımızda bizim tahminimiz 2023 yılında 400 bin ziyaretçinin Ulubey'i ve kanyonu ziyaret ettiği yönünde. 2024 yılı içinse aslında şu ana kadar yapılmış hazırlıkların ve yatırımların bir misli daha şu dönemde yapılıyor. 2024 yılında biz profesyonel anlamda bir turizmcilik örneği vermek istiyoruz. Gelir getirici, insanların çok dikkatini çekecek tesisler yapmayı planlıyoruz. 2024 yılında biz asgari 500-600 bin misafir ağırlamayı planlıyoruz. Ama bu sayıyı çok rahatlıkla geçeceğiz diye tahmin ediyorum." dedi.

Balon turu hazırlığı

Ulubey Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan karavan ve kamp alanları ile hobit evlerinin açılışa hazırlandığını, çocukların ilgisini çekmek için bir "Tavşan Park" da yapacaklarını kaydeden Coşkunaslan, "Belediye ve kaymakamlık ortaklığında yürüttüğümüz balon projesinde de son aşamaya geldik. Önümüzdeki günlerde deneme uçuşları da yapılmaya başlanacak." diye konuştu.

Hayata geçirilecek projelerle kanyonu ziyaretçilerin sıkılmadan keyifli vakit geçirdikleri bir alana dönüştürmeye planlandıklarını belirten Coşkunaslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ulubey Kanyonu rakibi olmayan bir yer. En yakın rakibi ABD'de. O yüzden yerli turistin, rakibi olmayan bu doğa harikasını görmek için buraya gelmesi gerekiyor. Kaymakamlık ve belediye olarak burada yatırımcı kuruluşlar olduğumuz için biz sadece gelir elde etmeyi değil aynı zamanda bir kamu hizmeti vermeyi de amaçlıyoruz. Bu yüzden insanların başka yerlerde bulamadığı konforu da sağlamaya çalışıyoruz."