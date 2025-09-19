Ukraynalı Prime Orchestra Adana'da Konser Verdi

Ülkelerindeki savaştan etkilenen insanlara yardım etmek için Avrupa'nın çeşitli kentlerinde konser veren Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Adana'da sahne aldı.

Prime Orchestra, bir alışveriş merkezinde düzenlenen konserde, birçok ünlü sanatçı ve müzik grubunun parçalarını sanatseverlerin beğenisine sundu.

Orkestra şefliğini Denys Doroshenko'nun yaptığı "Rock Sympho Show" isimli konserde, Mykyta Savenkov, Cherevko Valeriia ve Mariana Bratash solist sanatçı olarak sahne aldı.

"Türk seyircileri oldukça coşkulu"

Şef Doroshenko, AA muhabirine, Avrupa'yı kapsayan bir turneye çıktıklarını söyledi.

Turnenin oldukça kapsamlı olduğunu belirten Doroshenko, "Turnemiz, 180'den fazla konserden oluşmaktadır ve birçok ülkeyi kapsamaktadır. Türkiye, her zaman ilgi çekici ve renkli bir ülke olmuştur. Türk seyircileri oldukça coşkulu, bizlere daima büyük bir enerji ve duygu aktarmaktadırlar. Biz de karşılığında kendi müziğimizi ve bu müziğe dair bakış açımızı onlarla paylaştık." dedi.

Doroshenko, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü anımsatarak, "Biz de ülkemize destek olmaya çalışıyoruz. Konserden elde ettiğimiz gelirin bir kısmıyla ve topladığımız bağışlarla tıbbi ekipman ve ulaşım araçları alacağız. Alacağımız bu ekipman ve araçlar savaşta yaralanan askerlere ve sivil halk tarafından kullanılacak." diye konuştu.