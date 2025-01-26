Üçüncü Kuşak Ayakkabı Tamircisi: Mehmet Necat Karayazgan

Gaziantep'te 45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 65 yaşındaki Mehmet Necat Karayazgan, üçüncü kuşak olarak mesleğini sürdürüyor.

Karayazgan, babasından 20 yaşındayken çırak olarak devraldığı ayakkabı tamirciliği işinde yıllar içinde usta oldu.

Tarihi Bey Mahallesi'ndeki iş yerinde 45 yıldır hizmet veren Karayazgan, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor.

Dedesinden babasına geçen mesleğini sürdüren Karayazgan, geçen 45 yılda çok sayıda çırak yetiştirdi.

Karayazgan, AA muhabirine, 4 çocuk babası olduğunu ve 10 metrekare iş yerinde mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Mesleğini severek yaptığını belirten Karayazgan, şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri ayakkabı tamir ediyorum. 45 yıldır ise kendi dükkanımda mesleğimi sürdürüyorum. Şu ana kadar yanımda birçok çırak çalıştı. Birçok kalfa, usta yetiştirdim. Geçimimi ayakkabıcılıkla temin ediyorum. Emekliyim ve halen mesleğimi sürdürüyorum. 45 yıldır aynı iş yerindeyim. "

"Üçüncü kuşak mesleği devam ettirmek gurur verici"

Karayazgan, mesleğin unutulmaya yüz tutmuş olmasının kendisini üzdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gelecek neslin okumalarını eğer okumuyorlarsa bir meslek sahibi olmalarını isterim. İnsanın boşta kalması olmaz. Meslek büyüklerimiz der ki 'Meslek altın bileziktir.' Biz de babamızdan öğrendik. Üçüncü kuşak mesleği devam ettirmek gurur verici. Kimsenin hakkını yemedik. Dürüst çalıştık. Biz babamızdan bu şekilde öğrendik. Çocuklarımıza da dürüstlüğü öğretmeye çalıştık."