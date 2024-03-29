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Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 27. yılında başlıyor

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Sinemaseverlerle 27'nci yılında buluşmaya hazırlanan, "Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali" 9-16 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

Uçan Süpürge Vakfından yapılan açıklamaya göre, 9-16 Mayıs tarihleri arasında 27'ncisi düzenlenecek Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin "Onur", "Bilge Olgaç Başarı" ve "Genç Cadı" ödülleri ile festival mekanı belli oldu.

Kadın sinemacıların emeğini görünür kılmak adına 26 yıldır düzenlenen festivalin bu yılki teması "Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla" olarak belirlendi.

Filmlere bu sene başkentin en eski sinemalarından olan ve 1 yıl önce yeniden açılan "Kavaklıdere Sineması" yeni adıyla "Kült Kavaklıdere" ev sahipliği yapacak. Kült Kavaklıdere'de gösterilecek festivalin film seçkisi ve programı ise yakın zamanda açıklanacak.

Ödüllerin sahipleri belli oldu

Festival kapsamında her yıl sinemadaki kadın emeğini görünür kılmak ve yeni kuşak kadın sinemacıları teşvik etmek hedefiyle kadın sinemacılar ödüllendiriliyor.

Festivalin bu yılki Onur Ödülü oyuncu Hatice Aslan'a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Tülin Özen, yönetmen Ayşe Polat ile yapımcı Nida Karabol'a, Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Deniz İlhan'a verilecek.

Ödüller, 9 Mayıs akşamı düzenlenecek açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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