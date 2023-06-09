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'Üç Kemaller' Sergisi Tekirdağ'da Açıldı

"Üç Kemaller" Sergisi Tekirdağ'da Açıldı

Kültür Sanat Haberleri

Tekirdağ'da "57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" kapsamında "Üç Kemaller" sergisi açıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, festival etkinliklerinin ikinci gününde Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti. Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt ve dernek üyeleri bir süre sohbet eden Yüksel daha sonra açılışını yaptıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal ve Yahya Kemal'in fotoğraflarının yer aldığı "Üç Kemaller" fotoğraf sergisini gezdi. Fotoğrafları tek tek inceleyen Yüksel, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Tekirdağ'da "57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" kapsamında "Üç Kemaller" sergisi açıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, festival etkinliklerinin ikinci gününde Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti.

Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt ve dernek üyeleri bir süre sohbet eden Yüksel daha sonra açılışını yaptıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal ve Yahya Kemal'in fotoğraflarının yer aldığı "Üç Kemaller" fotoğraf sergisini gezdi.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Yüksel, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Kültür Sanat

Cüneyt Yüksel Namık Kemal Tekirdağ Kültür Sanat Haberler

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