TYB Yazar Okulu Yeni Döneme Başlıyor

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından düzenlenen Yazar Okulu'nun yeni dönemi yarın başlayacak. Yeni dönemde çeşitli derslerin yanı sıra Kovid-19 salgını nedeniyle yarım kalan 24. dönem de tamamlanacak.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından düzenlenen "Yazar Okulu"nun yeni dönemi yarın başlayacak.

TYB'den yapılan açıklamaya göre, yeni dönemde D. Mehmet Doğan Yazarlığa Giriş-Yazı Atölyesi yanında Sanat ve Tenkit, Din ve Düşünce ile Siyaset Teorisi ve Felsefesi dersleri verilecek.

Cemiyet İlim-Kültür-Sanat Eğitim Merkezi ile müşterek düzenlenecek Yazar Okulu, 10 hafta sürecek ve katılanlara "katılım beratı" takdim edilecek.

Yarın açılış dersiyle başlayacak yeni dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle yarım kalan 24'üncü dönem de tamamlanacak.