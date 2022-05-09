Two Turkish Tenors Müzikal Düello, Mersin Müzik Festivali'nde sahnelenecek
AA - Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Two Turkish Tenors Müzikal Düello, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahnelenecek.
Two Turkish Tenors Müzikal Düello, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahnelenecek.
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, tenor Atılgan Gümüş'ün yazıp yönettiği Two Turkish Tenors Müzikal Düello/Jüri Sizsiniz oyununu 11 Haziran Cumartesi saat 20.00'de, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Etkinlikte sanatçılar farklı müzik türlerini seslendirecek.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat